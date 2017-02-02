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Авторынок Екатеринбурга в прошлом году сократился на 16%
11:10, 02 февраля 2017, 54 просмотра
Дилеры продали 36 000 легковых машин. При этом в декабре продажи выросли на 10%, - рассказал представитель аналитического агентства "Auto-Dealer-Екатеринбург" Денис Гаврилов Слушать Лидером продаж по итогам года с серьёзным отрывом стала Lada. А лучшей иномаркой впервые стала Renault.
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С 1 февраля в Екатеринбурге подорожал проезд в общественном транспорте. Станете ли Вы ездить реже?



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