Авторынок Екатеринбурга в прошлом году сократился на 16%

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11:10, 02 февраля 2017, 54 просмотра
Дилеры продали 36 000 легковых машин. При этом в декабре продажи выросли на 10%, - рассказал представитель аналитического агентства "Auto-Dealer-Екатеринбург" Денис Гаврилов Слушать
Лидером продаж по итогам года с серьёзным отрывом стала Lada. А лучшей иномаркой впервые стала Renault.
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03 февраля
"Тоже Панорама"
В прямом эфире интерактивная программа-экспромт с авторами юмористического журнала "Красная бурда", после 15:00
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"Арт-Субботник"
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23 апреля 2016, 12:34
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