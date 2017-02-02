Главная / Новости / Только за полтора дня школы Екатеринбурга приняли 10 500 заявлений от родителей 11:11, 02 февраля 2017, 143 просмотра Через портал Госуслуг прошло 7 500 заявлений. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Об этом сегодня на пресс-конференции заявила начальник Управления образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева. По ее словам, уже есть школы, в которых приём завершился за 1 день. Это № 5, 13, 67, 69, 100, 110, 155. Она также отметила, что родительский ажиотаж накануне утром в школах был искусственным. Тем, кто подал заявления через Госуслуги, не обязательно было сразу бежать в образовательные учреждения с документами. Она добавила, что недостаток мест в первых классах есть в центре Екатеринбурга, их количество нужно увеличивать. Через портал Госуслуг прошло 7 500 заявлений. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Об этом сегодня на пресс-конференции заявила начальник Управления образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева. По ее словам, уже есть школы, в которых приём завершился за 1 день. Это № 5, 13, 67, 69, 100, 110, 155. Она также отметила, что родительский ажиотаж накануне утром в школах был искусственным. Тем, кто подал заявления через Госуслуги, не обязательно было сразу бежать в образовательные учреждения с документами. Она добавила, что недостаток мест в первых классах есть в центре Екатеринбурга, их количество нужно увеличивать.