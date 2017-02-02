Банки не смогут требовать выплату просроченных займов в объёме больше половины зарплаты должника

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11:17, 02 февраля 2017, 66 просмотров
С инициативой ограничить права банков и микрофинансовых организаций на взыскание задолженности выступит Правительство и Центробанк. Предложение представят президенту к 1 марта. Предполагается не только ограничить права кредитных организаций, но и определить верхнюю планку для заемщиков. Нельзя будет взять новый кредит, если уровень долга превысил допустимое значение. Фактически введут индикатор долговой нагрузки на граждан, DTI, пишут "Известия". По мнению опрошенных изданием экспертов, вопрос в том, как точно определить ежемесячный платеж по кредитам для заемщиков с разным уровнем доходов. Кроме того, не всегда удается точно оценить реальный доход граждан, поскольку он не всегда ограничивается заработной платой.
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03 февраля
"Тоже Панорама"
В прямом эфире интерактивная программа-экспромт с авторами юмористического журнала "Красная бурда", после 15:00
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"Арт-Субботник"
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