Сообщения
НовостиОпросыИнтервьюПрограммыБлогиРеклама Слушать радио Регистрация     Авторизация
Главная  /  Новости  /
Свердловские полицейские ликвидировали интернет-магазин по продаже наркотиков
13:10, 02 февраля 2017, 75 просмотров
Организаторы назвали сайт по имени известного колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, пишет ZNAK.com. Создателя точки, 25-летнего уроженца Нижней Салды, задержали сотрудники ГИБДД на выезде из Нижнего Тагила. При досмотре полицейские изъяли у него более 100 граммов наркотического вещества. Сейчас молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело.
Версия для печати

Написать комментарий
Для того, чтобы оставлять комментарии, необходимо авторизоваться.
Другие местные новости за 02 февраля 2017
В Екатеринбурге будут судить автомобильного мошенника
Житель Арамили обманул 15 человек, пообещав привезти им машины из Европы
02 февраля, 15:51, 57 просмотров
В Свердловской области задержали создателя интернет-магазина по продаже наркотиков
Покупатели получали товар в виде закладок
02 февраля, 15:49, 70 просмотров
"Тотальный диктант" в этом году проведут в субботу 8 апреля
Ожидается, что в акции примут участие более 200 тысяч человек.
02 февраля, 15:46, 61 просмотр
Свердловский уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова считает декриминализацию побоев в семье важным и нужным шагом
Об этом она высказалась на встрече с журналистами.
02 февраля, 15:14, 71 просмотр
На Уралмаше во время очистки крыши снег сбрасывали прямо на припаркованный внизу автомобиль
Это произошло на проспекте Орджоникидзе, 4.
02 февраля, 14:20, 64 просмотра
В Кировском райсуде рассмотрят дело бывшего баскетболиста, обвиняемого в мошенничестве с автомобилями
Бывший игрок различных городских и региональных баскетбольных команд, житель Арамиля Вячеслав Кирсанов обещал привезти клиентам иномарки из Европы, брал задаток и пропадал.
02 февраля, 14:17, 82 просмотра
В метро Екатеринбурга задержали 17-летнего зацепера
Молодой человек 30 января проехал от "Чкаловской" до "Геологической", ухватившись за поручни вагона.
02 февраля, 13:47, 223 просмотра
Житель Екатеринбурга взял кредит, чтобы заплатить алименты сыну
Мужчина задолжал ребенку миллион рублей.
02 февраля, 13:44, 158 просмотров
15-летнего Данила, которого задержали за убийство матери, отправили в психиатрическую клинику
До этого он был в воспитательной колонии в Екатеринбурге.
02 февраля, 13:34, 137 просмотров
На станции Калюткино продолжаются аварийно-восстановительные работы
Последствия схода вагонов грузового поезда с рельсов ликвидируют 130 человек.
02 февраля, 13:26, 76 просмотров
Во второй пробе боксёра Александра Поветкина нашли допинг
Допинг-проба "Б" российского спортсмена дала положительный результат на запрещенный препарат остарин.
02 февраля, 13:19, 79 просмотров
На строительство ЕКАД выделено 460 миллионов рублей федеральных денег
В правительстве РФ накануне подписали постановление о распределении средств по госпрограмме "Развитие транспортной системы".
02 февраля, 13:15, 105 просмотров
Завтра Екатеринбург посетит заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко
Вместе с губернатором Евгением Куйвашевым он посетит ряд объектов, готовящихся к чемпионату мира-2018.
02 февраля, 13:04, 55 просмотров
Первый заместитель министра Мингосимущества Артём Богачев отстранен от должности на период расследования дела о коррупции при подготовке к ЧМ-2018
Соответствующее распоряжение губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал 27 января.
02 февраля, 12:02, 125 просмотров
В Екатеринбурге первоклашек микрорайона Мичуринский отправят в новый образовательный центр
Он должен открыться 1 сентября.
02 февраля, 11:55, 75 просмотров
Банки не смогут требовать выплату просроченных займов в объёме больше половины зарплаты должника
С инициативой ограничить права банков и микрофинансовых организаций на взыскание задолженности выступит Правительство и Центробанк.
02 февраля, 11:17, 67 просмотров
Ремонтные бригады "Водоканала" продолжают откачивать воду в районе аварии на Сортировке
Сегодня ночью там произошло коммунальное ЧП, из-за которого перекрёсток Расточная-Билимбаевская залило холодной водой.
02 февраля, 11:14, 57 просмотров
Только за полтора дня школы Екатеринбурга приняли 10 500 заявлений от родителей
Через портал Госуслуг прошло 7 500 заявлений.
02 февраля, 11:11, 144 просмотра
Авторынок Екатеринбурга в прошлом году сократился на 16%
Дилеры продали 36 000 легковых машин.
02 февраля, 11:10, 55 просмотров
В екатеринбургской подземке задержали 17-летнего зацепера
Полиция проводит проверку после инцидента.
02 февраля, 11:03, 79 просмотров
В пятницу мэрия Екатеринбурга запустит горячую линию по вопросам новой маршрутной сети общественного транспорта
На вопросы будет отвечать председатель комитета по транспорту Игорь Федотов.
02 февраля, 11:00, 104 просмотра
В Екатеринбурге рестораны могут закрываться не только из-за кризиса, но и из-за неудачного месторасположения
Об этом пишет УрБК. По данным агентства, за три года в городе закрылись 600 ресторанов и кафе.
02 февраля, 10:58, 54 просмотра
В 130-м лицее в Екатеринбурге нашли замену Евгении Умниковой
Новым директором стала Ирина Артемьева.
02 февраля, 10:54, 64 просмотра
На Урале число МФО за год сократилось на четверть
Но, несмотря на это, объём займов увеличился на 10%
02 февраля, 10:51, 46 просмотров
По данным Муниципального регистра населения, количество екатеринбуржцев к 1 февраля сократилось
Если в октябре прошлого года численность населения возросла до оценки в полтора миллиона, то сейчас до этого значения не хватает 4 тысяч человек.
02 февраля, 10:46, 57 просмотров
Баскетболистки УГМК минувшим вечером провели выездной матч Евролиги против французского "Буржа"
"Лисицы" с впечатляющим перевесом обыграли хозяек площадки – 63:97.
02 февраля, 10:41, 43 просмотра
Сегодня ночью на Сортировке прорвало трубу с холодной водой
Затопило перекресток улиц Билимбаевская и Расточная.
02 февраля, 10:35, 53 просмотра
Музей наивного искусства в Екатеринбурге откроют ко Дню города в августе
Его должны были открыть ещё в прошлом году.
02 февраля, 10:32, 49 просмотров
Сразу 5 игроков "Автомобилиста" вызваны в национальные сборные разных стран
В главную сборную нашей страны для участия в Евротуре отправится нападающий Анатолий Голышев, который уже и раньше привлекался к матчам за российскую сборную.
02 февраля, 10:28, 42 просмотра
В Белоярском районе на железнодорожной станции "Калюткино" сегодня ночью сошли с рельс 7 вагонов грузового поезда
Он следовал по маршруту "Каменск-Уральский – Екатеринбург".
02 февраля, 10:24, 60 просмотров
Хоккейный клуб "Автомобилист" проиграл в Екатеринбурге важнейший матч в первенстве КХЛ
Свердловчане уступили минскому "Динамо" со счётом 2:3 и серьёзно ухудшили свои шансы на выход в плей-офф.
02 февраля, 10:07, 58 просмотров
  Подписаться на RSS-ленту новостей
АНОНСЫ
03 февраля
"Тоже Панорама"
В прямом эфире интерактивная программа-экспромт с авторами юмористического журнала "Красная бурда", после 15:00
» Задать вопрос
03 февраля
"Анализируй это"
После 14:00 Итоговая программа с политологом Федором Крашенинниковым.
» Задать вопрос
03 февраля
"Утренний разворот на Екатеринбург"
В ПРЯМОМ эфире после 9:30 Оставляйте ваши комментарии по теме при помощи SMS - 8 903 76 76 914 и через Twitter - @vyzvonekb
» Задать вопрос
03 февраля
"Разворот на Екатеринбург"
В ПРЯМОМ эфире после 13:00. Оставляйте ваши комментарии по теме при помощи SMS - 8 903 76 76 914 и через Twitter - @vyzvonekb
» Задать вопрос
АРХИВ НОВОСТЕЙ ФЕВРАЛЬ 2017
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
          
Микрохирургия
УА
Важно
"Арт-Субботник"
Гости: поэт и музыкант Андрей Макаревич и кураторы фестиваля Остров-90-х главный редактор интернет портала Кольта Мария Степанова и музыкальный обозреватель портала Кольта Денис Бояринов.
23 апреля 2016, 12:34
ОПРОС
С 1 февраля в Екатеринбурге подорожал проезд в общественном транспорте. Станете ли Вы ездить реже?



Число проголосовавших: 26
Комментариев: 0

Результаты всех опросов
Диал
КонтактыО насВакансииПолитика конфиденциальности Нашли опечатку? Выделите фрагмент и отправьте нажатием Ctrl+Enter.
© 2017 «Эхо Москвы»
Екатеринбург, пр. Ленина, 41, mail@echoekb.ru
Телефоны: (343) 371-54-86, 371-33-43, 371-35-43
Отправить новость
ФИО *
E-mail *
Текст новости *
Приложить файл
* поля обязательные для заполнения
Авторизация
Имя пользователя
Пароль
Регистрация
Регистрация
ФИО *
E-mail *
Вид деятельности
Сфера деятельности
Дата рождения
   
Телефон
Дополнительная контактная информация
Аккаунт с ЖЖ
Имя пользователя *
Пароль * Пароль еще раз *
* поля обязательные для заполнения
Написать письмо
Адресат *
ФИО *
E-mail *
Телефон *
Текст письма *
* поля обязательные для заполнения
Отправить резюме
Адресат *
ФИО *
E-mail *
Телефон *
Текст письма *
* поля обязательные для заполнения
Подписаться на новости
ФИО *
E-mail *
Сфера деятельности
Материалы для рассылки *



* поля обязательные для заполнения
Задать вопрос
ФИО *
E-mail *
Текст вопроса *
* поля обязательные для заполнения
Задать вопрос
ФИО *
E-mail *
Текст вопроса *
* поля обязательные для заполнения
Заявка на рекламную кампанию
Контактное лицо *
Компания *
E-mail *
Телефон *
Дополнительные сведения
* поля обязательные для заполнения
Загрузить изображение
Выбрать картинку на компьютере:
или загрузить с адреса:
* поля обязательные для заполнения