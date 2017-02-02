Во второй пробе боксёра Александра Поветкина нашли допинг

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13:19, 02 февраля 2017, 78 просмотров
Допинг-проба "Б" российского спортсмена дала положительный результат на запрещенный препарат остарин, пишет "ТАСС" со ссылкой на представителя боксёра Алексея Карпенко. Вскрытие пробы проводилось в лаборатории в Лос-Анджелесе. Руководитель компании "Мир бокса" Андрей Рябинский заявил изданию, что остарин обнаружен в "минимальной концентрации". Напомним, 17 декабря в Екатеринбурге Александр Поветкин должен был боксировать с канадцем Бермейном Стиверном. Поединок был отменен из-за положительной допинг-пробы Поветкина. Стиверн отказался проводить бой и уехал из Екатеринбурга. Вместо него на ринг вышел француз Жоан Дюопа.
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