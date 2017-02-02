15-летнего Данила, которого задержали за убийство матери, отправили в психиатрическую клинику

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13:34, 02 февраля 2017, 136 просмотров
До этого он был в воспитательной колонии в Екатеринбурге. Подростка задержали в ноябре прошлого года. Врачи психиатрической клиники должны будут определить вменяемость школьника и может ли он ответить за преступление. Он проведет в стационаре 30 суток, - пишет портал Е1. И 10 дней на период подготовки заключения. Завершить расследование убийства планируют в марте. Напомним, трагедия произошла 29 ноября в квартире на Уральских Рабочих в Екатеринбурге. Во время ссоры мать напала на мальчика с ножом. Он выбил его из рук матери и и нанес ей несколько ударов. Сначала школьника отправили под домашний арест. Однако он пытался сбежать. Его задержали в Челябинске и, вернув в Екатеринбург, отправили в воспитательную колонию.
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03 февраля
"Тоже Панорама"
В прямом эфире интерактивная программа-экспромт с авторами юмористического журнала "Красная бурда", после 15:00
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"Арт-Субботник"
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