Главная / Новости / 15-летнего Данила, которого задержали за убийство матери, отправили в психиатрическую клинику 13:34, 02 февраля 2017, 136 просмотров До этого он был в воспитательной колонии в Екатеринбурге. Подростка задержали в ноябре прошлого года. Врачи психиатрической клиники должны будут определить вменяемость школьника и может ли он ответить за преступление. Он проведет в стационаре 30 суток, - пишет портал Е1. И 10 дней на период подготовки заключения. Завершить расследование убийства планируют в марте. Напомним, трагедия произошла 29 ноября в квартире на Уральских Рабочих в Екатеринбурге. Во время ссоры мать напала на мальчика с ножом. Он выбил его из рук матери и и нанес ей несколько ударов. Сначала школьника отправили под домашний арест. Однако он пытался сбежать. Его задержали в Челябинске и, вернув в Екатеринбург, отправили в воспитательную колонию. До этого он был в воспитательной колонии в Екатеринбурге. Подростка задержали в ноябре прошлого года. Врачи психиатрической клиники должны будут определить вменяемость школьника и может ли он ответить за преступление. Он проведет в стационаре 30 суток, - пишет портал Е1. И 10 дней на период подготовки заключения. Завершить расследование убийства планируют в марте. Напомним, трагедия произошла 29 ноября в квартире на Уральских Рабочих в Екатеринбурге. Во время ссоры мать напала на мальчика с ножом. Он выбил его из рук матери и и нанес ей несколько ударов. Сначала школьника отправили под домашний арест. Однако он пытался сбежать. Его задержали в Челябинске и, вернув в Екатеринбург, отправили в воспитательную колонию.