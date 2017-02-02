Житель Екатеринбурга взял кредит, чтобы заплатить алименты сыну

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13:44, 02 февраля 2017, 160 просмотров
Мужчина задолжал ребенку миллион рублей, пишет портал Е1. Взыскать с алиментщика было нечего - никаким имуществом отец не обладает. Судебные приставы ограничили специальные права, наложили запрет на выезд за пределы страны. Однако подействовала только суровая мера. Мужчина погасил долг только после того, как ему назначили 30 часов исправительных работ.
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|АНОНСЫ
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03 февраля
"Тоже Панорама"
В прямом эфире интерактивная программа-экспромт с авторами юмористического журнала "Красная бурда", после 15:00
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"Арт-Субботник"
Гости: поэт и музыкант Андрей Макаревич и кураторы фестиваля Остров-90-х главный редактор интернет портала Кольта Мария Степанова и музыкальный обозреватель портала Кольта Денис Бояринов.
23 апреля 2016, 12:34
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