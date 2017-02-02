В Кировском райсуде рассмотрят дело бывшего баскетболиста, обвиняемого в мошенничестве с автомобилями

Другие местные новости за 02 февраля 2017

В Екатеринбурге будут судить автомобильного мошенника

Житель Арамили обманул 15 человек, пообещав привезти им машины из Европы

02 февраля, 15:51 , 56 просмотров

В Свердловской области задержали создателя интернет-магазина по продаже наркотиков

Покупатели получали товар в виде закладок

02 февраля, 15:49 , 69 просмотров

"Тотальный диктант" в этом году проведут в субботу 8 апреля

Ожидается, что в акции примут участие более 200 тысяч человек.

02 февраля, 15:46 , 60 просмотров

Свердловский уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова считает декриминализацию побоев в семье важным и нужным шагом

Об этом она высказалась на встрече с журналистами.

02 февраля, 15:14 , 71 просмотр

На Уралмаше во время очистки крыши снег сбрасывали прямо на припаркованный внизу автомобиль

Это произошло на проспекте Орджоникидзе, 4.

02 февраля, 14:20 , 64 просмотра

В метро Екатеринбурга задержали 17-летнего зацепера

Молодой человек 30 января проехал от "Чкаловской" до "Геологической", ухватившись за поручни вагона.

02 февраля, 13:47 , 223 просмотра

Житель Екатеринбурга взял кредит, чтобы заплатить алименты сыну

Мужчина задолжал ребенку миллион рублей.

02 февраля, 13:44 , 157 просмотров

15-летнего Данила, которого задержали за убийство матери, отправили в психиатрическую клинику

До этого он был в воспитательной колонии в Екатеринбурге.

02 февраля, 13:34 , 137 просмотров

На станции Калюткино продолжаются аварийно-восстановительные работы

Последствия схода вагонов грузового поезда с рельсов ликвидируют 130 человек.

02 февраля, 13:26 , 76 просмотров

Во второй пробе боксёра Александра Поветкина нашли допинг

Допинг-проба "Б" российского спортсмена дала положительный результат на запрещенный препарат остарин.

02 февраля, 13:19 , 78 просмотров

На строительство ЕКАД выделено 460 миллионов рублей федеральных денег

В правительстве РФ накануне подписали постановление о распределении средств по госпрограмме "Развитие транспортной системы".

02 февраля, 13:15 , 104 просмотра

Свердловские полицейские ликвидировали интернет-магазин по продаже наркотиков

Создателя точки, 25-летнего уроженца Нижней Салды, задержали сотрудники ГИБДД на выезде из Нижнего Тагила.

02 февраля, 13:10 , 75 просмотров

Завтра Екатеринбург посетит заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко

Вместе с губернатором Евгением Куйвашевым он посетит ряд объектов, готовящихся к чемпионату мира-2018.

02 февраля, 13:04 , 55 просмотров

Первый заместитель министра Мингосимущества Артём Богачев отстранен от должности на период расследования дела о коррупции при подготовке к ЧМ-2018

Соответствующее распоряжение губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал 27 января.

02 февраля, 12:02 , 125 просмотров

В Екатеринбурге первоклашек микрорайона Мичуринский отправят в новый образовательный центр

Он должен открыться 1 сентября.

02 февраля, 11:55 , 74 просмотра

Банки не смогут требовать выплату просроченных займов в объёме больше половины зарплаты должника

С инициативой ограничить права банков и микрофинансовых организаций на взыскание задолженности выступит Правительство и Центробанк.

02 февраля, 11:17 , 66 просмотров

Ремонтные бригады "Водоканала" продолжают откачивать воду в районе аварии на Сортировке

Сегодня ночью там произошло коммунальное ЧП, из-за которого перекрёсток Расточная-Билимбаевская залило холодной водой.

02 февраля, 11:14 , 56 просмотров

Только за полтора дня школы Екатеринбурга приняли 10 500 заявлений от родителей

Через портал Госуслуг прошло 7 500 заявлений.

02 февраля, 11:11 , 143 просмотра

Авторынок Екатеринбурга в прошлом году сократился на 16%

Дилеры продали 36 000 легковых машин.

02 февраля, 11:10 , 54 просмотра

В екатеринбургской подземке задержали 17-летнего зацепера

Полиция проводит проверку после инцидента.

02 февраля, 11:03 , 79 просмотров

В пятницу мэрия Екатеринбурга запустит горячую линию по вопросам новой маршрутной сети общественного транспорта

На вопросы будет отвечать председатель комитета по транспорту Игорь Федотов.

02 февраля, 11:00 , 104 просмотра

В Екатеринбурге рестораны могут закрываться не только из-за кризиса, но и из-за неудачного месторасположения

Об этом пишет УрБК. По данным агентства, за три года в городе закрылись 600 ресторанов и кафе.

02 февраля, 10:58 , 54 просмотра

В 130-м лицее в Екатеринбурге нашли замену Евгении Умниковой

Новым директором стала Ирина Артемьева.

02 февраля, 10:54 , 64 просмотра

На Урале число МФО за год сократилось на четверть

Но, несмотря на это, объём займов увеличился на 10%

02 февраля, 10:51 , 46 просмотров

По данным Муниципального регистра населения, количество екатеринбуржцев к 1 февраля сократилось

Если в октябре прошлого года численность населения возросла до оценки в полтора миллиона, то сейчас до этого значения не хватает 4 тысяч человек.

02 февраля, 10:46 , 57 просмотров

Баскетболистки УГМК минувшим вечером провели выездной матч Евролиги против французского "Буржа"

"Лисицы" с впечатляющим перевесом обыграли хозяек площадки – 63:97.

02 февраля, 10:41 , 43 просмотра

Сегодня ночью на Сортировке прорвало трубу с холодной водой

Затопило перекресток улиц Билимбаевская и Расточная.

02 февраля, 10:35 , 53 просмотра

Музей наивного искусства в Екатеринбурге откроют ко Дню города в августе

Его должны были открыть ещё в прошлом году.

02 февраля, 10:32 , 49 просмотров

Сразу 5 игроков "Автомобилиста" вызваны в национальные сборные разных стран

В главную сборную нашей страны для участия в Евротуре отправится нападающий Анатолий Голышев, который уже и раньше привлекался к матчам за российскую сборную.

02 февраля, 10:28 , 42 просмотра

В Белоярском районе на железнодорожной станции "Калюткино" сегодня ночью сошли с рельс 7 вагонов грузового поезда

Он следовал по маршруту "Каменск-Уральский – Екатеринбург".

02 февраля, 10:24 , 60 просмотров