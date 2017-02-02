Главная / Новости / Свердловский уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова считает декриминализацию побоев в семье важным и нужным шагом 15:14, 02 февраля 2017, 70 просмотров Об этом она высказалась на встрече с журналистами. По словам омбудсмена, новый закон даст возможность проводить эффективную профилактику насилия. "В любой сфере нужна профилактика. А как будут наказывать, не так уж и важно. Убеждена, что мы должны больше работать именно на профилактику. И этот закон даст нам эту возможность. Мы должны думать, как защитить женщину, а не как потом наказывать за побои", - цитирует Татьяну Мерзлякову портал 66.RU. Напомним, 27 января Государственная Дума приняла в окончательном чтении законопроект о декриминализации побоев в семье. Теперь однократные побои в семье будут наказываться по административной статье, которая предусматривает штраф от 5 до 30 тысяч рублей, либо арест на срок от 10 до 15 суток, либо до 120 часов обязательных работ. В случае повторения побоев заводится уголовное дело и грозит арест на срок до трех месяцев. Об этом она высказалась на встрече с журналистами. По словам омбудсмена, новый закон даст возможность проводить эффективную профилактику насилия. "В любой сфере нужна профилактика. А как будут наказывать, не так уж и важно. Убеждена, что мы должны больше работать именно на профилактику. И этот закон даст нам эту возможность. Мы должны думать, как защитить женщину, а не как потом наказывать за побои", - цитирует Татьяну Мерзлякову портал 66.RU. Напомним, 27 января Государственная Дума приняла в окончательном чтении законопроект о декриминализации побоев в семье. Теперь однократные побои в семье будут наказываться по административной статье, которая предусматривает штраф от 5 до 30 тысяч рублей, либо арест на срок от 10 до 15 суток, либо до 120 часов обязательных работ. В случае повторения побоев заводится уголовное дело и грозит арест на срок до трех месяцев.