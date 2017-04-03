Другие новости за 03 апреля 2017

Клещи начинают просыпаться В выходные пострадал ещё один екатеринбуржец.

В консолидированный бюджет Свердловской области за первые два месяца 2017 года поступило 22,6 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов Это на 1,5 млрд больше, чем в тот же период прошлого года.

В апреле жители Екатеринбурга смогут наблюдать сразу несколько астрономических событий Юпитер станет особенно ярким, Меркурий будет показываться на горизонте.

Платежи россиян по займам к началу этого года опустились ниже докризисных уровней Как подсчитали в Объединенном кредитном бюро, средний размер ежемесячного платежа уменьшился фактически у всех категорий заемщиков в среднем на 15% в сравнении с началом 2014 года.

16 километров ЕКАД отремонтируют за 167 миллионов рублей Управление автомобильных дорог Свердловской области объявило тендер на ремонт кольцевой автодороги.

В Верхней Пышме энергетики за долги обесточили прачечную Как сообщила пресс-служба "Облкоммунэнерго", с августа 2016 года по февраль 2017 года прачечная, принадлежащая ООО "ТСК-96", потребляла ресурсы в обход счётчика.

На настройку и ремонт камер видеофиксации нарушений ПДД в Свердловской области потратят 13 миллионов рублей Деньги выделят из областного бюджета.

В Реже суд вынес приговор в отношении супружеской пары, обвиняемой в незаконном сбыте наркотиков Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, молодой человек и девушка приехали в гости к бабушке в село Черемисское Режевского района.

Уралец Иван Штырков сразится в Екатеринбурге с британцем Филипом Де Фрайсом В активе этого спортсмена 12 побед, 11 из которых он одержал досрочно, и 5 поражений.

Индекс потребительских настроений россиян впервые с 2014 года вышел из негативной зоны И за год он вырос почти в полтора раза.

Северный автовокзал Екатеринбурга запустил продажу билетов на первомайские праздники Сегодня билет можно купить на дату вплоть до 28 апреля - это будет предпраздничный день.

Невьянский городской суд приговорил местную жительницу к 4 годам заключения за ДТП, в котором погибли ее родственники Марина Паньшина, которая на тот момент за рулем была всего два месяца, отвлеклась от дороги, из-за чего машина улетела в кювет и врезалась в дерево.

В Екатеринбург доставлен один из пострадавших при взрыве на предприятии в Верхнем Тагиле У мужчины травма головы, он в критическом состоянии, сообщили "Уралинформбюро" в администрации Верхнего Тагила.

В Екатеринбург доставлен один из пострадавших при взрыве на предприятии в Верхнем Тагиле У мужчины травма головы, он в критическом состоянии,.

На доме, где провел юность Эрнст Неизвестный, появится мемориальная доска Её установят на доме на Физкультурников, 30, который находится неподалёку от ТЮЗа.

Первое судебное заседание по делу о покушении на экс-начальника УВД Екатеринбурга Бориса Тимониченко отложено Такое решение принял судья Чкаловского суда Валерий Савельев в связи с ходатайством самого потерпевшего.

Авторынок Екатеринбурга растёт четвертый месяц подряд За январь и февраль продажи машин увеличились на 3%.

В Екатеринбурге больше 18 тысяч детей за два выходных дня записали в оздоровительные лагеря через госуслуги Как сообщили порталу 66.RU в департаменте внешних коммуникаций компании "Ростелеком", пиковая нагрузка на сайт госуслуг пришлась на период с 00:00 по 08:00 1 апреля.

Полоса общественного транспорта на Вильгельма де Геннина в Академическом продлена от улицы Павла Шаманова до Краснолесья Здесь был установлен соответствующий знак.

Сегодня баскетбольный клуб "Урал" в ДИВСе проведет благотворительный матч с питерским "Зенитом" Игра начнется в 19 часов.

Накануне на Баумана в Екатеринбурге горел продуктовый магазин Как сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области, на площади 10 кв.метров повреждены 4 вентилятора холодильного оборудования в подвальном помещении магазина.

С 15 апреля движение грузовиков по Екатеринбургу будет ограничено Постановление об этом подписал сити-менеджер Александр Якоб.

В Верх-Исетском райсуде возобновилось рассмотрение уголовного дела блогера Руслана Соколовского Сегодня суд начнет допрашивать свидетелей защиты.

В Екатеринбурге потеплеет к четвергу По прогнозам синоптиков, столбик термометров достигнет +8 градусов.

Юная уральская дзюдоистка Дарья Кашина стала серебряным призером Кубка Европы по дзюдо среди спортсменов не старше 18 лет Соревнования прошли в Туле.

В Екатеринбурге открыли первый в городе кинозал для детей-аутистов В зале не полностью выключают свет, оставляют открытой дверь, приглушают звук.

Улица Базальтовая в районе Елизавета стала непроезжей Автомобилисты страдают от ям и распутицы.

В Екатеринбурге на пересечении Ленина-Московской накануне вечером на прохожего напали с ножом По словам очевидца, нападавший - мужчина лет 30-ти, одетый во все черное, скрылся в направлении Дворца молодежи.

Баскетболистки УГМК начали борьбу за выход в финал чемпионата России Накануне они сыграли с оренбургской "Надеждой", которая последние три года брала серебро Премьер-лиги.

Екатеринбург присоединился к акции в поддержку людей, страдающих аутизмом Акция "Зажги синим" проходила с 31 марта по 2 апреля.

На свинцовом заводе в Верхнем Тагиле один работник погиб, ещё трое пострадали Как сообщили в областной прокуратуре, около 23 часов во время плавки свинца в восстановительной короткобарабанной печи произошёл взрыв с отрывом крышки загрузочного окна и частичным выбросом свинца.

Зоозащитники собирают деньги на борьбу с эпидемией чумки в Екатеринбурге Более 100 собак заболели в крупнейшем в городе пункте содержания животных на улице Посадской.

В Екатеринбурге сегодня стартует процесс над участником покушения на экс-главу УВД города Бориса Тимониченко Дело рассматривает Чкаловский районный суд.