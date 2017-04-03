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12:11, 03 апреля 2017
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В Екатеринбурге больше 18 тысяч детей за два выходных дня записали в оздоровительные лагеря через госуслуги
Как сообщили порталу 66.RU в департаменте внешних коммуникаций компании "Ростелеком", пиковая нагрузка на сайт госуслуг пришлась на период с 00:00 по 08:00 1 апреля. За восемь часов было принято около 10 тысяч электронных заявлений. В первые 10 минут информационная система зафиксировала свыше 8 тысяч попыток отправки заявлений. Проблем с регистрацией на этот раз в отличие от ситуации с записью в первый класс не возникло. Напомним, запись в загородные лагеря продолжается до 17 апреля.
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