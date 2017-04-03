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12:16, 03 апреля 2017
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Авторынок Екатеринбурга растёт четвертый месяц подряд
За январь и февраль продажи машин увеличились на 3%. Было реализовано более 4 700 автомобилей. В ближайшие месяцы авторынок города продолжит расти, - рассказал представитель аналитического агентства "Auto-Dealer-Екатеринбург" Денис Гаврилов Слушать
Лидером авторынка остается Lada. За ней идут KIA и Renault. Все три бренда за январь и февраль увеличили продажи более, чем на 30%.
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03 апреля
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