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12:50, 03 апреля 2017
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Первое судебное заседание по делу о покушении на экс-начальника УВД Екатеринбурга Бориса Тимониченко отложено
Такое решение принял судья Чкаловского суда Валерий Савельев в связи с ходатайством самого потерпевшего. Тимониченко прислал заявление с просьбой перенести заседание в связи с тем, что он проходит лечение. Заседание перенесли на 13 апреля. Напомним, в Екатеринбурге стартовал судебный процесс по делу о нападении на генерала полиции в отставке Бориса Тимониченко. На скамье подсудимых — Игорь Казаков, обвиняемый в соучастии в покушении на убийство генерала.
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03 апреля
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