Первое судебное заседание по делу о покушении на экс-начальника УВД Екатеринбурга Бориса Тимониченко отложено

Другие новости за 03 апреля 2017

Клещи начинают просыпаться В выходные пострадал ещё один екатеринбуржец.

В консолидированный бюджет Свердловской области за первые два месяца 2017 года поступило 22,6 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов Это на 1,5 млрд больше, чем в тот же период прошлого года.

В апреле жители Екатеринбурга смогут наблюдать сразу несколько астрономических событий Юпитер станет особенно ярким, Меркурий будет показываться на горизонте.

Платежи россиян по займам к началу этого года опустились ниже докризисных уровней Как подсчитали в Объединенном кредитном бюро, средний размер ежемесячного платежа уменьшился фактически у всех категорий заемщиков в среднем на 15% в сравнении с началом 2014 года.

16 километров ЕКАД отремонтируют за 167 миллионов рублей Управление автомобильных дорог Свердловской области объявило тендер на ремонт кольцевой автодороги.

В Верхней Пышме энергетики за долги обесточили прачечную Как сообщила пресс-служба "Облкоммунэнерго", с августа 2016 года по февраль 2017 года прачечная, принадлежащая ООО "ТСК-96", потребляла ресурсы в обход счётчика.

На настройку и ремонт камер видеофиксации нарушений ПДД в Свердловской области потратят 13 миллионов рублей Деньги выделят из областного бюджета.

В Реже суд вынес приговор в отношении супружеской пары, обвиняемой в незаконном сбыте наркотиков Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, молодой человек и девушка приехали в гости к бабушке в село Черемисское Режевского района.

Уралец Иван Штырков сразится в Екатеринбурге с британцем Филипом Де Фрайсом В активе этого спортсмена 12 побед, 11 из которых он одержал досрочно, и 5 поражений.

Индекс потребительских настроений россиян впервые с 2014 года вышел из негативной зоны И за год он вырос почти в полтора раза.

Северный автовокзал Екатеринбурга запустил продажу билетов на первомайские праздники Сегодня билет можно купить на дату вплоть до 28 апреля - это будет предпраздничный день.

Невьянский городской суд приговорил местную жительницу к 4 годам заключения за ДТП, в котором погибли ее родственники Марина Паньшина, которая на тот момент за рулем была всего два месяца, отвлеклась от дороги, из-за чего машина улетела в кювет и врезалась в дерево.

В Екатеринбург доставлен один из пострадавших при взрыве на предприятии в Верхнем Тагиле У мужчины травма головы, он в критическом состоянии, сообщили "Уралинформбюро" в администрации Верхнего Тагила.

В Екатеринбург доставлен один из пострадавших при взрыве на предприятии в Верхнем Тагиле У мужчины травма головы, он в критическом состоянии,.

На доме, где провел юность Эрнст Неизвестный, появится мемориальная доска Её установят на доме на Физкультурников, 30, который находится неподалёку от ТЮЗа.

Авторынок Екатеринбурга растёт четвертый месяц подряд За январь и февраль продажи машин увеличились на 3%.

В Екатеринбурге больше 18 тысяч детей за два выходных дня записали в оздоровительные лагеря через госуслуги Как сообщили порталу 66.RU в департаменте внешних коммуникаций компании "Ростелеком", пиковая нагрузка на сайт госуслуг пришлась на период с 00:00 по 08:00 1 апреля.

Полоса общественного транспорта на Вильгельма де Геннина в Академическом продлена от улицы Павла Шаманова до Краснолесья Здесь был установлен соответствующий знак.

Прокуратура через суд потребовала восстановить противорадиационное убежище в театре "Щелкунчик" Оказалось, что почти 10 лет назад здесь провели реконструкцию, после которой защитное сооружение просто ликвидировали.

Сегодня баскетбольный клуб "Урал" в ДИВСе проведет благотворительный матч с питерским "Зенитом" Игра начнется в 19 часов.

Накануне на Баумана в Екатеринбурге горел продуктовый магазин Как сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области, на площади 10 кв.метров повреждены 4 вентилятора холодильного оборудования в подвальном помещении магазина.

С 15 апреля движение грузовиков по Екатеринбургу будет ограничено Постановление об этом подписал сити-менеджер Александр Якоб.

В Верх-Исетском райсуде возобновилось рассмотрение уголовного дела блогера Руслана Соколовского Сегодня суд начнет допрашивать свидетелей защиты.

В Екатеринбурге потеплеет к четвергу По прогнозам синоптиков, столбик термометров достигнет +8 градусов.

Юная уральская дзюдоистка Дарья Кашина стала серебряным призером Кубка Европы по дзюдо среди спортсменов не старше 18 лет Соревнования прошли в Туле.

В Екатеринбурге открыли первый в городе кинозал для детей-аутистов В зале не полностью выключают свет, оставляют открытой дверь, приглушают звук.

Улица Базальтовая в районе Елизавета стала непроезжей Автомобилисты страдают от ям и распутицы.

В Екатеринбурге на пересечении Ленина-Московской накануне вечером на прохожего напали с ножом По словам очевидца, нападавший - мужчина лет 30-ти, одетый во все черное, скрылся в направлении Дворца молодежи.

Баскетболистки УГМК начали борьбу за выход в финал чемпионата России Накануне они сыграли с оренбургской "Надеждой", которая последние три года брала серебро Премьер-лиги.

Екатеринбург присоединился к акции в поддержку людей, страдающих аутизмом Акция "Зажги синим" проходила с 31 марта по 2 апреля.

На свинцовом заводе в Верхнем Тагиле один работник погиб, ещё трое пострадали Как сообщили в областной прокуратуре, около 23 часов во время плавки свинца в восстановительной короткобарабанной печи произошёл взрыв с отрывом крышки загрузочного окна и частичным выбросом свинца.

Зоозащитники собирают деньги на борьбу с эпидемией чумки в Екатеринбурге Более 100 собак заболели в крупнейшем в городе пункте содержания животных на улице Посадской.

В Екатеринбурге сегодня стартует процесс над участником покушения на экс-главу УВД города Бориса Тимониченко Дело рассматривает Чкаловский районный суд.