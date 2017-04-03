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12:54, 03 апреля 2017
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На доме, где провел юность Эрнст Неизвестный, появится мемориальная доска
Её установят на доме на Физкультурников, 30, который находится неподалёку от ТЮЗа. В нем семья скульптора проживала с 1937 по 1945 год. Изначально предполагали это сделать в первую годовщину смерти Эрнста Неизвестного – 9 августа. Но по просьбе вдовы скульптора Анны Грэхам торжественное открытие мемориальной доски перенесено на 9 апреля – день 92-летия со дня рождения Неизвестного, – рассказала порталу E1 директор музея скульптора Ирина Грехова. Известно, что на доске будет изображён скульптор, а на заднем плане – одна из самых известных его работ "Маски скорби".
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03 апреля
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