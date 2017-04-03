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13:41, 03 апреля 2017
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В Екатеринбург доставлен один из пострадавших при взрыве на предприятии в Верхнем Тагиле
У мужчины травма головы, он в критическом состоянии, сообщили "Уралинформбюро" в администрации Верхнего Тагила. ЧП произошло в ночь на 3 апреля. В ходе загрузки шахты в восстановительной печи произошел взрыв, оторвалась крышка загрузочного окна, произошел выброс свинца и пожар. Погиб 24-летний рабочий, выходец из Средней Азии, еще трое получили травмы различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее смерть человека".
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03 апреля
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03 апреля
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