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13:46, 03 апреля 2017
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Невьянский городской суд приговорил местную жительницу к 4 годам заключения за ДТП, в котором погибли ее родственники
Марина Паньшина, которая на тот момент за рулем была всего два месяца, отвлеклась от дороги, из-за чего машина улетела в кювет и врезалась в дерево. В результате аварии муж и его мать погибли. Смертельное ДТП произошло 23 сентября прошлого года. 4 года женщина проведет в колонии-поселении, кроме того ей на три года запрещено управление транспортными средствами. Осужденной предоставлена отсрочка отбывания наказания в виде лишения свободы до достижения её ребёнком 14 лет. Также с женщины взыскана компенсация морального вреда в пользу потерпевших общей суммой 1,3 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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03 апреля
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03 апреля
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