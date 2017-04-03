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14:01, 03 апреля 2017
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Северный автовокзал Екатеринбурга запустил продажу билетов на первомайские праздники
Сегодня билет можно купить на дату вплоть до 28 апреля - это будет предпраздничный день. В случае необходимости на рейсы будут запускать автобусы большей вместимости, отметила начальник отдела по связям с общественностью Северного автовокзала Елена Федорова. Продажу билетов на праздничные дни к 9 Мая откроют на Северном автовокзале 9 апреля. На Южном автовокзале продажу билетов на 28 апреля откроют за 10 дней до даты, пишет портал Е1. Напомним, что в этом году страна отдыхает с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.
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03 апреля
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