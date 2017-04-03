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14:04, 03 апреля 2017
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Индекс потребительских настроений россиян впервые с 2014 года вышел из негативной зоны
И за год он вырос почти в полтора раза. Об этом говорится в исследовании компании GfK. Ритейлеры в своих оценках потребительской активности пока осторожны, но и они отмечают рост трафика в магазинах и среднего чека, пишет "Коммерсантъ". Эти данные могут говорить о том, что люди постепенно адаптируются к кризису, - считает финансовый аналитик Константин Селянин. Но, по его мнению, говорить о восстановлении спроса нельзя Слушать
В GfK говорят, что потребительские настроения улучшились во всех федеральных округах. Быстрее других индекс восстанавливался на Урале, в Сибири и Москве.
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03 апреля
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