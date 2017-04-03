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14:29, 03 апреля 2017
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Уралец Иван Штырков сразится в Екатеринбурге с британцем Филипом Де Фрайсом
В активе этого спортсмена 12 побед, 11 из которых он одержал досрочно, и 5 поражений. Де Фрайс известен по выступлениям в самом известном промоушене мира UFC, где он встречался с такими известными бойцами, как Мэтт Митрион, Тодд Даффи и действующий чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич. Поединок состоится 5 мая, сообщили Накануне.RU организаторы турнира. Напомним, в этот день в Екатеринбурге должен был пройти бой российского боксера Магомеда Курбанова против легендарного американца Шейна Мозли, однако последний получил травму. Тем не менее турнир 5 мая состоится, но уже без участия Мозли: их поединок с Курбановым перенесли на 9 сентября.
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03 апреля
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