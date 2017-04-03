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14:37, 03 апреля 2017
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В Реже суд вынес приговор в отношении супружеской пары, обвиняемой в незаконном сбыте наркотиков
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, молодой человек и девушка приехали в гости к бабушке в село Черемисское Режевского района. Там они начали торговать синтетическим наркотиком. Их вину подтвердили показания свидетелей и оперативные мероприятия "Проверочная закупка". Следствием было установлено, что мужчина не только торговал наркотиками, но и сам употреблял их. Прибыль шла на семейные нужды, так как у пары есть общий сын 2014 года рождения. В ходе проверки выяснилось, что молодой человек уже задерживался за торговлю наркотиков. Приехав в село Черемисское, он планировал заработать на услуги адвоката. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет, его супруге – на 10 лет, пишет "Новый день".
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03 апреля
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