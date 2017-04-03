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14:57, 03 апреля 2017
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На настройку и ремонт камер видеофиксации нарушений ПДД в Свердловской области потратят 13 миллионов рублей
Деньги выделят из областного бюджета. В частности, до конца года подрядчик, которого выберут 24 апреля, должен будет обслуживать стационарные комплексы в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Серове и в Каменске-Уральском. Всего 44 объекта. Срочный ремонт подрядчик должен осуществлять в течение четырёх часов после звонка. В Екатеринбурге висит 22 таких камеры. Напомним, в этом году в Свердловской области планируется внедрить 102 новых комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД – 50 стационарных и 50 передвижных, пишет портал Е1.
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03 апреля
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03 апреля
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