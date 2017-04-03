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16:32, 03 апреля 2017
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В Верхней Пышме энергетики за долги обесточили прачечную
Как сообщила пресс-служба "Облкоммунэнерго", с августа 2016 года по февраль 2017 года прачечная, принадлежащая ООО "ТСК-96", потребляла ресурсы в обход счётчика. В результате бизнесмены нажгли 400 тысяч неучтенных киловаттчасов. Общий ущерб составил больше 2 миллионов рублей. В ответ потребитель отказался оплачивать счёт. С первого раза отключить подачу электроэнергии не удалось - бизнесмены не предоставили доступ к подстанции, даже когда сотрудники "Облкоммунэнерго" пришли с полицией. Пришлось временно отключить всю линию электропередачи, чтоб обесточить нужный объект. Около часа обычные потребители оставались без света. Возобновят подачу электроэнергии в прачечной только после полного погашения долга, пишет Znak.com.
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03 апреля
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