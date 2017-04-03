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16:36, 03 апреля 2017
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16 километров ЕКАД отремонтируют за 167 миллионов рублей
Управление автомобильных дорог Свердловской области объявило тендер на ремонт кольцевой автодороги. Дорожники должны будут убрать ямы и колеи, положить новый асфальт. Перекрывать движение во время ремонтных работ не будут. Завершиться они должны до 20 октября, пишет портал 66.RU.
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03 апреля
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