Сообщения
БлогиНовостиИнтервьюОпросыПрограммыРеклама Слушать радио
16:36, 03 апреля 2017 ,  156 просмотров
16 километров ЕКАД отремонтируют за 167 миллионов рублей
Управление автомобильных дорог Свердловской области объявило тендер на ремонт кольцевой автодороги. Дорожники должны будут убрать ямы и колеи, положить новый асфальт. Перекрывать движение во время ремонтных работ не будут. Завершиться они должны до 20 октября, пишет портал 66.RU.
Версия для печати
Подписаться на новости
БЛОГИ
Анна Кирьянова Психолог, писатель
А любовь, дружба, душевное равновесие поддерживают иммунитет
Один молодой сельский врач пришел в ужас. В деревне началась эпидемия менингита. В такой маленькой ...
03 апреля , 60 просмотров
БЛОГИ
Сергей Скробов Хранитель Музея истории Екатеринбурга
100 лет назад на сцену Екатеринбургского концертного зала вышла Надежда Плевицкая, исполнив излюбленные публикой романсы...
В декабре 1937 года в Париже состоялся процесс, на котором бывшая русская певица была обвинена и ос...
03 апреля , 36 просмотров
БЛОГИ
Евгений Енин Обозреватель телекомпании "Четвертый канал"
Чего-чего дождаться?
"По вопросу о переза­хоронении тела Влади­мира Ленина нужно до­ждаться "согла...
03 апреля , 57 просмотров
СМИ2
Другие новости за 03 апреля 2017
Клещи начинают просыпаться В выходные пострадал ещё один екатеринбуржец. 03 апреля, 17:32, 95 просмотров
В консолидированный бюджет Свердловской области за первые два месяца 2017 года поступило 22,6 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов Это на 1,5 млрд больше, чем в тот же период прошлого года. 03 апреля, 17:28, 98 просмотров
В апреле жители Екатеринбурга смогут наблюдать сразу несколько астрономических событий Юпитер станет особенно ярким, Меркурий будет показываться на горизонте. 03 апреля, 17:24, 96 просмотров
Платежи россиян по займам к началу этого года опустились ниже докризисных уровней Как подсчитали в Объединенном кредитном бюро, средний размер ежемесячного платежа уменьшился фактически у всех категорий заемщиков в среднем на 15% в сравнении с началом 2014 года. 03 апреля, 17:08, 90 просмотров
В Верхней Пышме энергетики за долги обесточили прачечную Как сообщила пресс-служба "Облкоммунэнерго", с августа 2016 года по февраль 2017 года прачечная, принадлежащая ООО "ТСК-96", потребляла ресурсы в обход счётчика. 03 апреля, 16:32, 106 просмотров
На настройку и ремонт камер видеофиксации нарушений ПДД в Свердловской области потратят 13 миллионов рублей Деньги выделят из областного бюджета. 03 апреля, 14:57, 108 просмотров
В Реже суд вынес приговор в отношении супружеской пары, обвиняемой в незаконном сбыте наркотиков Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, молодой человек и девушка приехали в гости к бабушке в село Черемисское Режевского района. 03 апреля, 14:37, 109 просмотров
Уралец Иван Штырков сразится в Екатеринбурге с британцем Филипом Де Фрайсом В активе этого спортсмена 12 побед, 11 из которых он одержал досрочно, и 5 поражений. 03 апреля, 14:29, 105 просмотров
Индекс потребительских настроений россиян впервые с 2014 года вышел из негативной зоны И за год он вырос почти в полтора раза. 03 апреля, 14:04, 111 просмотров
Северный автовокзал Екатеринбурга запустил продажу билетов на первомайские праздники Сегодня билет можно купить на дату вплоть до 28 апреля - это будет предпраздничный день. 03 апреля, 14:01, 105 просмотров
Невьянский городской суд приговорил местную жительницу к 4 годам заключения за ДТП, в котором погибли ее родственники Марина Паньшина, которая на тот момент за рулем была всего два месяца, отвлеклась от дороги, из-за чего машина улетела в кювет и врезалась в дерево. 03 апреля, 13:46, 141 просмотр
В Екатеринбург доставлен один из пострадавших при взрыве на предприятии в Верхнем Тагиле У мужчины травма головы, он в критическом состоянии, сообщили "Уралинформбюро" в администрации Верхнего Тагила. 03 апреля, 13:44, 109 просмотров
В Екатеринбург доставлен один из пострадавших при взрыве на предприятии в Верхнем Тагиле У мужчины травма головы, он в критическом состоянии,. 03 апреля, 13:41, 123 просмотра
На доме, где провел юность Эрнст Неизвестный, появится мемориальная доска Её установят на доме на Физкультурников, 30, который находится неподалёку от ТЮЗа. 03 апреля, 12:54, 103 просмотра
Первое судебное заседание по делу о покушении на экс-начальника УВД Екатеринбурга Бориса Тимониченко отложено Такое решение принял судья Чкаловского суда Валерий Савельев в связи с ходатайством самого потерпевшего. 03 апреля, 12:50, 120 просмотров
Авторынок Екатеринбурга растёт четвертый месяц подряд За январь и февраль продажи машин увеличились на 3%. 03 апреля, 12:16, 117 просмотров
В Екатеринбурге больше 18 тысяч детей за два выходных дня записали в оздоровительные лагеря через госуслуги Как сообщили порталу 66.RU в департаменте внешних коммуникаций компании "Ростелеком", пиковая нагрузка на сайт госуслуг пришлась на период с 00:00 по 08:00 1 апреля. 03 апреля, 12:11, 115 просмотров
Полоса общественного транспорта на Вильгельма де Геннина в Академическом продлена от улицы Павла Шаманова до Краснолесья Здесь был установлен соответствующий знак. 03 апреля, 11:58, 111 просмотров
Прокуратура через суд потребовала восстановить противорадиационное убежище в театре "Щелкунчик" Оказалось, что почти 10 лет назад здесь провели реконструкцию, после которой защитное сооружение просто ликвидировали. 03 апреля, 11:54, 151 просмотр
Сегодня баскетбольный клуб "Урал" в ДИВСе проведет благотворительный матч с питерским "Зенитом" Игра начнется в 19 часов. 03 апреля, 11:29, 108 просмотров
Накануне на Баумана в Екатеринбурге горел продуктовый магазин Как сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области, на площади 10 кв.метров повреждены 4 вентилятора холодильного оборудования в подвальном помещении магазина. 03 апреля, 11:27, 94 просмотра
С 15 апреля движение грузовиков по Екатеринбургу будет ограничено Постановление об этом подписал сити-менеджер Александр Якоб. 03 апреля, 11:25, 165 просмотров
В Верх-Исетском райсуде возобновилось рассмотрение уголовного дела блогера Руслана Соколовского Сегодня суд начнет допрашивать свидетелей защиты. 03 апреля, 11:13, 116 просмотров
В Екатеринбурге потеплеет к четвергу По прогнозам синоптиков, столбик термометров достигнет +8 градусов. 03 апреля, 11:10, 90 просмотров
Юная уральская дзюдоистка Дарья Кашина стала серебряным призером Кубка Европы по дзюдо среди спортсменов не старше 18 лет Соревнования прошли в Туле. 03 апреля, 11:06, 80 просмотров
В Екатеринбурге открыли первый в городе кинозал для детей-аутистов В зале не полностью выключают свет, оставляют открытой дверь, приглушают звук. 03 апреля, 11:03, 78 просмотров
Улица Базальтовая в районе Елизавета стала непроезжей Автомобилисты страдают от ям и распутицы. 03 апреля, 10:57, 206 просмотров
В Екатеринбурге на пересечении Ленина-Московской накануне вечером на прохожего напали с ножом По словам очевидца, нападавший - мужчина лет 30-ти, одетый во все черное, скрылся в направлении Дворца молодежи. 03 апреля, 10:54, 186 просмотров
Баскетболистки УГМК начали борьбу за выход в финал чемпионата России Накануне они сыграли с оренбургской "Надеждой", которая последние три года брала серебро Премьер-лиги. 03 апреля, 10:52, 100 просмотров
Екатеринбург присоединился к акции в поддержку людей, страдающих аутизмом Акция "Зажги синим" проходила с 31 марта по 2 апреля. 03 апреля, 10:47, 96 просмотров
На свинцовом заводе в Верхнем Тагиле один работник погиб, ещё трое пострадали Как сообщили в областной прокуратуре, около 23 часов во время плавки свинца в восстановительной короткобарабанной печи произошёл взрыв с отрывом крышки загрузочного окна и частичным выбросом свинца. 03 апреля, 10:40, 113 просмотров
Зоозащитники собирают деньги на борьбу с эпидемией чумки в Екатеринбурге Более 100 собак заболели в крупнейшем в городе пункте содержания животных на улице Посадской. 03 апреля, 10:36, 153 просмотра
В Екатеринбурге сегодня стартует процесс над участником покушения на экс-главу УВД города Бориса Тимониченко Дело рассматривает Чкаловский районный суд. 03 апреля, 10:30, 145 просмотров
В Нижнем Тагиле следователи проверяют информацию о нападении бродячих собак на жителей города Один из порталов Екатеринбурга сообщил накануне о том, что уже месяц стая бездомных собак держит в страхе жителей нескольких домов по улице Чернышевского в Нижнем Тагиле. 03 апреля, 10:11, 158 просмотров
АНОНСЫ
04 апреля "Разворот на Екатеринбург" В прямом эфире - после 13:00. Отправляйте ваши комментарии в эфир при помощи WhatsApp, Viber и SMS +7 903 76 76 914.
Задать вопрос
04 апреля "Утренний разворот на Екатеринбург" В прямом эфире после 9:30. Отправляйте ваши комментарии в эфир при помощи WhatsApp, Viber и SMS +7 903 76 76 914.
Задать вопрос
СМИ2
АРХИВ НОВОСТЕЙ АПРЕЛЬ 2017
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Микрохирургия
УА
ОПРОСЫ
Как Вы оцениваете поступок преподавателя, заставившего матерившегося ученика помыть рот с мылом?
Число проголосовавших: 63
31 марта
Диал
КонтактыО насВакансии Нашли опечатку? Выделите фрагмент и отправьте нажатием Ctrl+Enter.
© 2017 «Эхо Москвы»
Екатеринбург, пр. Ленина, 41, mail@echoekb.ru
Телефоны: (343) 371-54-86, 371-33-43, 371-35-43
Политика конфиденциальности.
Отправить новость
ФИО *
E-mail *
Текст новости *
Приложить файл
* поля, обязательные для заполнения
Написать письмо
Адресат *
ФИО *
E-mail *
Телефон *
Текст письма *
* поля, обязательные для заполнения
Отправить резюме
Адресат *
ФИО *
E-mail *
Телефон *
Текст письма *
* поля, обязательные для заполнения
Подписаться на новости
ФИО *
E-mail *
* поля, обязательные для заполнения
Задать вопрос
ФИО *
E-mail *
Текст вопроса *
* поля обязательные для заполнения
Задать вопрос
ФИО *
E-mail *
Текст вопроса *
* поля, обязательные для заполнения
Заявка на рекламную кампанию
Контактное лицо *
Компания *
E-mail *
Телефон *
Дополнительные сведения
* поля, обязательные для заполнения