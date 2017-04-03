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17:24, 03 апреля 2017
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В апреле жители Екатеринбурга смогут наблюдать сразу несколько астрономических событий
Юпитер станет особенно ярким, Меркурий будет показываться на горизонте, а во второй половине месяца начнутся яркие метеорные дожди – поток Лириды. Об этом пишет ТАСС.
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03 апреля
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