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17:28, 03 апреля 2017
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В консолидированный бюджет Свердловской области за первые два месяца 2017 года поступило 22,6 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов
Это на 1,5 млрд больше, чем в тот же период прошлого года. Более 75% поступлений НДФЛ приходятся на отрасли обрабатывающих производств, оптовой и розничной торговли, операций с недвижимостью, государственного управления, транспорта и связи, образования и здравоохранения. В регионе действует "дорожная карта" по повышению доходного потенциала. Мероприятия в рамках ее реализации позволили обеспечить в 2016 году поступления в консолидированный бюджет области в размере 11 млрд рублей. Позитивные результаты наблюдают эксперты и от адресной работы с руководителями и собственниками предприятий, пишет УрБК.
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03 апреля
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03 апреля
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