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17:32, 03 апреля 2017
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Клещи начинают просыпаться
В выходные пострадал ещё один екатеринбуржец. Клещ напал на 71-летнего садовода, когда тот работал в теплице. Это произошло в Белоярском районе. Сейчас пострадавший чувствует себя хорошо – он оказался привит. Медики обращают внимание жителей Екатеринбурга и области, что сейчас ещё не поздно привиться от энцефалита. Несмотря на затяжную весну - клещи в этом году проснулись рано – первый укус зафиксировали в середине января.
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03 апреля
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