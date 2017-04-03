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17:08, 03 апреля 2017
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Платежи россиян по займам к началу этого года опустились ниже докризисных уровней
Как подсчитали в Объединенном кредитном бюро, средний размер ежемесячного платежа уменьшился фактически у всех категорий заемщиков в среднем на 15% в сравнении с началом 2014 года. Так, например, средний платеж заемщика, у которого есть один кредит, уменьшился с 2014 года к концу 2016 года на 19% — до 10 тысяч рублей. На 15% сократился платеж заемщиков с двумя ссудами. Такая тенденция сложилась благодаря программам реструктуризации задолженностей и в результате усиления конкуренции за качественных заемщиков, уверяют специалисты. Однако по каждой категории заемщиков за два года на 7–9% выросла доля так называемых безнадежных ссуд с просрочкой более 90 дней. По прогнозам экспертов, такая динамика сохранится в течение ближайших двух лет, пишут "Известия".
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