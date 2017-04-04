Жительница Свердловской области добивается закрытия железнодорожной станции

Другие новости за 04 апреля 2017

Турция лидирует у свердловчан среди направлений летнего отдыха В прошлом сезоне такие направления, как Кипр, Болгария и Греция, показали большой спрос, потому что отсутствовала Турция в период летнего сезона.

Кредитные карты стали самым популярным кредитным продуктом у россиян Об этом сообщило Объединенное кредитное бюро.

Использование временной прописки для зачисления детей в первые классы следует признать незаконным - считает уполномоченный по правам ребёнка Детский омбудсмен Свердловской области Игорь Мороков рассказал, что будет добиваться отмены приказов о зачислении в школы обладателей временной прописки.

В Екатеринбурге профессиональный певец переквалифицировался в таксисты и теперь поёт для пассажиров Дмитрий Кадцын завел канал в Интернете и размещает там записи своих дорожных песен.

Роман Павлюченко потерял место в стартовом составе "Урала" Он начнет матч с казанским "Рубином" в четверг на скамейке запасных.

Вторую взлетно-посадочную полосу в аэропорту Кольцово откроют перед чемпионатом мира по футболу Она будет введена в строй к концу этого года.

Войска Центрального военного округа приведены в высшую степень боеготовности - проходит проверка по итогам обучения В пресс-службе ЦВО пояснили, что это контрольная проверка боеготовности по итогам зимнего периода обучения.

Сезон дорожных ремонтов в Екатеринбурге начнется в середине мая Об этом рассказал замглавы горадминистрации по вопросам транспорта и благоустройства Евгений Архипов в эфире телеканала "41 Домашний".

Митинг за возвращение выставки вооружений в Нижний Тагил не состоится 31 марта общественники подали заявку на проведение этой акции в нижнетагильскую мэрию, а сегодня ее отозвали.

В Екатеринбурге цены на вторичном рынке снова пошли вниз В январе и феврале был рост, а в марте квадратный метр начал дешеветь.

Завтра на Вторчермете снова перекроют улицы ради тяжелой техники Военные проведут вторую репетицию Парада Победы.

У Центрального стадиона установят экраны отсчета времени до прибытия автобусов Сенсорные панели будут двусторонними.

На Главпочтамте в Екатеринбурге появилась электронная очередь Сегодня она заработала в центре выдачи и приема посылок.

Евгений Ройзман считает, что чем быстрее закончится история с Русланом Соколовским, тем лучше для Екатеринбурга Сегодня глава города выступил в защиту блогера в Верх-Исетском районном суде.

В Екатеринбурге в апреле будет работать тренировочный лагерь по американскому футболу Тренер и бывший игрок американской Национальной футбольной лиги Билли Элмор и Майкл Хайнс будут заниматься с любителями американского футбола.

Детская железная дорога в ЦПКиО в этом году начнёт работать с мая Торжественное открытие 57-го сезона назначено на первое число.

Больше 80% екатеринбургских предпринимателей устраивает бизнес-климат города Но по сравнению с прошлым годом показатель упал на 7%.

Администрация Екатеринбурга вернулась к теме перераспределения полномочий в сфере наружной рекламы После передачи полномочий по управлению рекламой в городе областному Министерству госимущества поступления в городской бюджет снизились в 4 раза по сравнению с прошлым годом.

Сегодня утром областная психиатрическая больница и жители нескольких улиц остались без света На электросетях в районе Сибирского тракта произошло технологическое нарушение.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман выступает в Верх-Исетском суде как свидетель защиты по делу блогера Руслана Соколовского Глава города назвал оптимальный, с его точки зрения, исход конфликта: общественное порицание для Соколовского и обязательство со стороны блогера прослушать курс этики и получить высшее образование.

В выходные из-за ремонта закроют движение машин и автобусов по улице Заводской от Нагорной до Татищева Ограничения связаны с проведением работ по реконструкции и строительству улично-дорожной сети, они продлятся с 8 по 9 апреля.

В Нижнем Тагиле бывшего майора милиции подозревают в изнасиловании трех девочек По информации Znak.com, следователи Тагилстроевского отдела СК расследуют уголовное дело в отношении Олега Щ. о действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего.

Житель Кирова собрался пересечь Россию от Владивостока до Севастополя бегом Его путь лежит через Екатеринбург.

В метро Екатеринбурга полицейские проверяют сумки и рюкзаки пассажиров Об этом на своей странице в "Фейсбук" написал екатеринбургский журналист Кирилл Зайцев.

Нападающий "Урала" Роман Павлюченко предпочел бы не доводить до серии пенальти полуфинал Кубка России "Урал" впервые за много лет дошел до этой стадии, в четверг в Екатеринбурге состоится игра с казанским "Рубином".

Член Общественной палаты Екатеринбурга Екатерина Петрова возглавила отделение "Трансперенси Интернешнл" на Урале Международная организация занимается борьбой с коррупцией.

Памятная доска и свечи появились на постаменте монумента основателям города в центре Екатеринбурга Самодельный мемориал соорудили неравнодушные горожане.

Организаторы "Майской прогулки" в Екатеринбурге продлили самый короткий веломаршрут Планировалось, что семьи с маленькими детьми проедут 4 километра.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сегодня выступит на судебном процессе по делу блогера Руслана Соколовского Глава города будет свидетелем со стороны защиты.

Полицейские задержали мужчин, которые в Екатеринбурге убили одного таксиста и ранили другого Убийство произошло в ночь с 9 на 10 февраля.

В июле в Екатеринбурге начнут тестировать повременные тарифы на проезд в общественном транспорте Испытания проведут в фокус-группах.

Евгений Куйвашев отложил приватизацию недостроенной телебашни Накануне глава региона отменил постановление о приватизации, сообщили "РБК-Екатеринбург" в Министерстве по управлению госимуществом.

Баскетбольный матч в ДИВСе накануне начался с минуты молчания В день теракта в Санкт-Петербурге местный клуб "Урал" в Екатеринбурге принимал петербургскую команду "Зенит", о взрыве в метро стало известно, когда спортсмены готовились к игре.

Президенту Владимиру Путину вновь предложили лично заняться проблемами жителей Свердловской области На этот раз о делах жителей города Березовского президенту рассказал журналист Сергей Стуков.

Свердловские дальнобойщики, как и обещали на митинге 27 марта, начали бессрочную забастовку Акция проходит на парковке возле АЗС "Лукойл", расположенной по ЕКАД между Верхней Пышмой и Березовским.

Жители Екатеринбурга накануне почтили память жертв теракта в метро Санкт-Петербурга Вечером несколько десятков человек возложили цветы и зажгли свечи у бюста Петра Первого на Плотинке.