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13:23, 04 апреля 2017 ,  92 просмотра
Жительница Свердловской области добивается закрытия железнодорожной станции
Остановочный пункт на 313 километре под Кушвой не имеет безопасного подхода. Зимой дойти туда можно по железнодорожным путям. Три года назад сын Юлии Долотовой Андрей Бирюков спешил на электричку. В то время тепловоз двигался задним ходом на скорости 40 километров в час. Машинист и помощник не убедились в том, что путь свободен. В результате Андрея Бирюкова сбило поездом. За ним шла женщина, которая успела вскарабкаться на высокий сугроб, который намело вдоль путей. Против помощника машиниста было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта. Его амнистировали в зале суда. Суд назначил Долотовой 200 тысяч рублей компенсации морального вреда. Она подала иск на 5 миллионов рублей с требованием закрыть смертельно опасную остановку, пишет Znak.com. Сегодня облсуд рассмотрит апелляцию на отказ суда первой инстанции. Комментарии представителей РЖД не приводятся.
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