Администрация Екатеринбурга вернулась к теме перераспределения полномочий в сфере наружной рекламы
После передачи полномочий по управлению рекламой в городе областному Министерству госимущества поступления в городской бюджет снизились в 4 раза по сравнению с прошлым годом. Ведомства не пришли к взаимопониманию, из-за этого в рекламной сфере Екатеринбурга накапливаются проблемы – об этом говорили сегодня на заседании гордумы. По словам замглавы администрации города по вопросам организации управления Вадима Дударенко, решение о возврате градостроительных полномочий из правительства в мэрию уже готовится и будет внесено на рассмотрение ЗакСО области во время весенней сессии.