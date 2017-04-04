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13:38, 04 апреля 2017
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Больше 80% екатеринбургских предпринимателей устраивает бизнес-климат города
Но по сравнению с прошлым годом показатель упал на 7%. Это выяснили специалисты компании Z&G. Branding, опросив предпринимателей Екатеринбурга. Более половины участников исследования хотят, чтобы "им просто не мешали работать" - этого, по их мнению, достаточно для успешного развития бизнеса. 40% респондентов не хватает кредитов по сниженным ставкам, а о необходимости снизить налоги сказали более 30% опрошенных. Ограничение проверок и помощь в выходе на новые рынки в равных долях интересны четверти предпринимателей, пишет "Деловой квартал". В целом настрой бизнесменов в Екатеринбурге оптимистичный, но есть проблемы, - рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх Слушать
В конце прошлого года областной аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей провел анкетирование бизнесменов. Более 50% опрошенных сказали, что планируют сохранить свой бизнес, 37% рассказали о намерениях его развивать, около 10% заявили, что скорее закроют своё дело, т.к не имеют возможности дальше его продолжать.
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04 апреля
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04 апреля
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04 апреля