Сообщения
БлогиНовостиИнтервьюОпросыПрограммыРеклама Слушать радио
13:42, 04 апреля 2017 ,  81 просмотр
В Екатеринбурге в апреле будет работать тренировочный лагерь по американскому футболу
Тренер и бывший игрок американской Национальной футбольной лиги Билли Элмор и Майкл Хайнс будут заниматься с любителями американского футбола. В тренировочный лагерь, который будет работать с 6 по 9 апреля, приедут игроки из разных регионов России. Они будут заниматься как теорией этого вида спорта, так и практикой. Напомним, в Екатеринбурге есть команда "Уральские Молнии", которая выступает в чемпионате России.
Версия для печати
Подписаться на новости
БЛОГИ
Владимир Шахрин Лидер группы "Чайф"
Вчера в ленте новостей напоролся на достаточно грубые и необоснованные претензии к Андрею Макаревичу за то, что он не отменил свой концерт в филармонии Санкт-Петербурга в день теракта
При наших различающихся на внешний мир взглядах, хочу заступиться за коллегу и хорошего музыканта,...
04 апреля , 21 просмотр
БЛОГИ
Алексей Шабуров журналист, главный редактор ИА "Политсовет"
Новость про назначение Бречалова в Удмуртию по-настоящему развеселила меня и отвлекла от разных грустных мыслей
Пару лет назад он был в топе рейтинга самых перспективных политиков России, ездил по регионам, гроз...
04 апреля , 20 просмотров
БЛОГИ
Дмитрий Москвин политолог, кандидат политических наук.
Вере в доброе будущее не остаётся места среди человеков
Всё-таки позиция Льва Николаевича Толстого мне близка и понятна: нельзя ни судить, ни в суде участво...
04 апреля , 12 просмотров
СМИ2
Другие новости за 04 апреля 2017
Турция лидирует у свердловчан среди направлений летнего отдыха В прошлом сезоне такие направления, как Кипр, Болгария и Греция, показали большой спрос, потому что отсутствовала Турция в период летнего сезона. 04 апреля, 18:58, 51 просмотр
Кредитные карты стали самым популярным кредитным продуктом у россиян Об этом сообщило Объединенное кредитное бюро. 04 апреля, 18:57, 57 просмотров
Использование временной прописки для зачисления детей в первые классы следует признать незаконным - считает уполномоченный по правам ребёнка Детский омбудсмен Свердловской области Игорь Мороков рассказал, что будет добиваться отмены приказов о зачислении в школы обладателей временной прописки. 04 апреля, 18:40, 159 просмотров
В Екатеринбурге профессиональный певец переквалифицировался в таксисты и теперь поёт для пассажиров Дмитрий Кадцын завел канал в Интернете и размещает там записи своих дорожных песен. 04 апреля, 18:36, 69 просмотров
Роман Павлюченко потерял место в стартовом составе "Урала" Он начнет матч с казанским "Рубином" в четверг на скамейке запасных. 04 апреля, 18:32, 49 просмотров
Вторую взлетно-посадочную полосу в аэропорту Кольцово откроют перед чемпионатом мира по футболу Она будет введена в строй к концу этого года. 04 апреля, 16:37, 75 просмотров
Войска Центрального военного округа приведены в высшую степень боеготовности - проходит проверка по итогам обучения В пресс-службе ЦВО пояснили, что это контрольная проверка боеготовности по итогам зимнего периода обучения. 04 апреля, 16:34, 70 просмотров
Сезон дорожных ремонтов в Екатеринбурге начнется в середине мая Об этом рассказал замглавы горадминистрации по вопросам транспорта и благоустройства Евгений Архипов в эфире телеканала "41 Домашний". 04 апреля, 16:33, 59 просмотров
Митинг за возвращение выставки вооружений в Нижний Тагил не состоится 31 марта общественники подали заявку на проведение этой акции в нижнетагильскую мэрию, а сегодня ее отозвали. 04 апреля, 16:29, 84 просмотра
В Екатеринбурге цены на вторичном рынке снова пошли вниз В январе и феврале был рост, а в марте квадратный метр начал дешеветь. 04 апреля, 16:28, 73 просмотра
Завтра на Вторчермете снова перекроют улицы ради тяжелой техники Военные проведут вторую репетицию Парада Победы. 04 апреля, 16:19, 57 просмотров
У Центрального стадиона установят экраны отсчета времени до прибытия автобусов Сенсорные панели будут двусторонними. 04 апреля, 16:15, 65 просмотров
На Главпочтамте в Екатеринбурге появилась электронная очередь Сегодня она заработала в центре выдачи и приема посылок. 04 апреля, 16:13, 63 просмотра
Евгений Ройзман считает, что чем быстрее закончится история с Русланом Соколовским, тем лучше для Екатеринбурга Сегодня глава города выступил в защиту блогера в Верх-Исетском районном суде. 04 апреля, 13:50, 102 просмотра
Детская железная дорога в ЦПКиО в этом году начнёт работать с мая Торжественное открытие 57-го сезона назначено на первое число. 04 апреля, 13:41, 90 просмотров
Больше 80% екатеринбургских предпринимателей устраивает бизнес-климат города Но по сравнению с прошлым годом показатель упал на 7%. 04 апреля, 13:38, 87 просмотров
Администрация Екатеринбурга вернулась к теме перераспределения полномочий в сфере наружной рекламы После передачи полномочий по управлению рекламой в городе областному Министерству госимущества поступления в городской бюджет снизились в 4 раза по сравнению с прошлым годом. 04 апреля, 13:31, 113 просмотров
Сегодня утром областная психиатрическая больница и жители нескольких улиц остались без света На электросетях в районе Сибирского тракта произошло технологическое нарушение. 04 апреля, 13:30, 79 просмотров
Жительница Свердловской области добивается закрытия железнодорожной станции Остановочный пункт на 313 километре под Кушвой не имеет безопасного подхода. Зимой дойти туда можно по железнодорожным путям. 04 апреля, 13:23, 93 просмотра
Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман выступает в Верх-Исетском суде как свидетель защиты по делу блогера Руслана Соколовского Глава города назвал оптимальный, с его точки зрения, исход конфликта: общественное порицание для Соколовского и обязательство со стороны блогера прослушать курс этики и получить высшее образование. 04 апреля, 12:01, 88 просмотров
В выходные из-за ремонта закроют движение машин и автобусов по улице Заводской от Нагорной до Татищева Ограничения связаны с проведением работ по реконструкции и строительству улично-дорожной сети, они продлятся с 8 по 9 апреля. 04 апреля, 11:55, 88 просмотров
В Нижнем Тагиле бывшего майора милиции подозревают в изнасиловании трех девочек По информации Znak.com, следователи Тагилстроевского отдела СК расследуют уголовное дело в отношении Олега Щ. о действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего. 04 апреля, 11:47, 190 просмотров
Житель Кирова собрался пересечь Россию от Владивостока до Севастополя бегом Его путь лежит через Екатеринбург. 04 апреля, 11:33, 86 просмотров
В метро Екатеринбурга полицейские проверяют сумки и рюкзаки пассажиров Об этом на своей странице в "Фейсбук" написал екатеринбургский журналист Кирилл Зайцев. 04 апреля, 11:29, 92 просмотра
Нападающий "Урала" Роман Павлюченко предпочел бы не доводить до серии пенальти полуфинал Кубка России "Урал" впервые за много лет дошел до этой стадии, в четверг в Екатеринбурге состоится игра с казанским "Рубином". 04 апреля, 11:27, 76 просмотров
Член Общественной палаты Екатеринбурга Екатерина Петрова возглавила отделение "Трансперенси Интернешнл" на Урале Международная организация занимается борьбой с коррупцией. 04 апреля, 11:24, 84 просмотра
Памятная доска и свечи появились на постаменте монумента основателям города в центре Екатеринбурга Самодельный мемориал соорудили неравнодушные горожане. 04 апреля, 11:21, 68 просмотров
Организаторы "Майской прогулки" в Екатеринбурге продлили самый короткий веломаршрут Планировалось, что семьи с маленькими детьми проедут 4 километра. 04 апреля, 11:10, 109 просмотров
Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сегодня выступит на судебном процессе по делу блогера Руслана Соколовского Глава города будет свидетелем со стороны защиты. 04 апреля, 11:07, 82 просмотра
Полицейские задержали мужчин, которые в Екатеринбурге убили одного таксиста и ранили другого Убийство произошло в ночь с 9 на 10 февраля. 04 апреля, 11:04, 108 просмотров
В июле в Екатеринбурге начнут тестировать повременные тарифы на проезд в общественном транспорте Испытания проведут в фокус-группах. 04 апреля, 11:01, 110 просмотров
Евгений Куйвашев отложил приватизацию недостроенной телебашни Накануне глава региона отменил постановление о приватизации, сообщили "РБК-Екатеринбург" в Министерстве по управлению госимуществом. 04 апреля, 10:58, 81 просмотр
Баскетбольный матч в ДИВСе накануне начался с минуты молчания В день теракта в Санкт-Петербурге местный клуб "Урал" в Екатеринбурге принимал петербургскую команду "Зенит", о взрыве в метро стало известно, когда спортсмены готовились к игре. 04 апреля, 10:53, 77 просмотров
Президенту Владимиру Путину вновь предложили лично заняться проблемами жителей Свердловской области На этот раз о делах жителей города Березовского президенту рассказал журналист Сергей Стуков. 04 апреля, 10:44, 80 просмотров
Свердловские дальнобойщики, как и обещали на митинге 27 марта, начали бессрочную забастовку Акция проходит на парковке возле АЗС "Лукойл", расположенной по ЕКАД между Верхней Пышмой и Березовским. 04 апреля, 10:41, 111 просмотров
Жители Екатеринбурга накануне почтили память жертв теракта в метро Санкт-Петербурга Вечером несколько десятков человек возложили цветы и зажгли свечи у бюста Петра Первого на Плотинке. 04 апреля, 10:30, 134 просмотра
Губернатор Евгений Куйвашев распорядился усилить меры безопасности на транспорте В связи с ЧП в метро Санкт-Петербурга накануне глава Свердловской области провел оперативное совещание. 04 апреля, 10:11, 82 просмотра
АНОНСЫ
05 апреля "Утренний разворот на Екатеринбург" В прямом эфире после 9:30. Отправляйте ваши комментарии в эфир при помощи WhatsApp, Viber и SMS +7 903 76 76 914.
Задать вопрос
05 апреля "Разворот на Екатеринбург" В прямом эфире - после 13:00. Отправляйте ваши комментарии в эфир при помощи WhatsApp, Viber и SMS +7 903 76 76 914.
Задать вопрос
СМИ2
АРХИВ НОВОСТЕЙ АПРЕЛЬ 2017
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Микрохирургия
УА
ОПРОСЫ
Нужно ли закрывать гипермаркеты на выходные?
Число проголосовавших: 10
04 апреля
Диал
КонтактыО насВакансии Нашли опечатку? Выделите фрагмент и отправьте нажатием Ctrl+Enter.
© 2017 «Эхо Москвы»
Екатеринбург, пр. Ленина, 41, mail@echoekb.ru
Телефоны: (343) 371-54-86, 371-33-43, 371-35-43
Политика конфиденциальности.
Отправить новость
ФИО *
E-mail *
Текст новости *
Приложить файл
* поля, обязательные для заполнения
Написать письмо
Адресат *
ФИО *
E-mail *
Телефон *
Текст письма *
* поля, обязательные для заполнения
Отправить резюме
Адресат *
ФИО *
E-mail *
Телефон *
Текст письма *
* поля, обязательные для заполнения
Подписаться на новости
ФИО *
E-mail *
* поля, обязательные для заполнения
Задать вопрос
ФИО *
E-mail *
Текст вопроса *
* поля обязательные для заполнения
Задать вопрос
ФИО *
E-mail *
Текст вопроса *
* поля, обязательные для заполнения
Заявка на рекламную кампанию
Контактное лицо *
Компания *
E-mail *
Телефон *
Дополнительные сведения
* поля, обязательные для заполнения