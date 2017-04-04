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13:42, 04 апреля 2017
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В Екатеринбурге в апреле будет работать тренировочный лагерь по американскому футболу
Тренер и бывший игрок американской Национальной футбольной лиги Билли Элмор и Майкл Хайнс будут заниматься с любителями американского футбола. В тренировочный лагерь, который будет работать с 6 по 9 апреля, приедут игроки из разных регионов России. Они будут заниматься как теорией этого вида спорта, так и практикой. Напомним, в Екатеринбурге есть команда "Уральские Молнии", которая выступает в чемпионате России.
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04 апреля
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04 апреля
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