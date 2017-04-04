Евгений Ройзман считает, что чем быстрее закончится история с Русланом Соколовским, тем лучше для Екатеринбурга
Сегодня глава города выступил в защиту блогера в Верх-Исетском районном суде. Ройзман считает, что правильно было бы, если бы Соколовский ещё раз принёс извинения всем, кого он задел Слушать Руслана Соколовского обвиняют в оскорблении чувств верующих и в экстремизме. Уголовное дело завели после того, как он выложил в интернет видеоролик о ловле покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге.