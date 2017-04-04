|
|
|
16:15, 04 апреля 2017
, 64 просмотра
У Центрального стадиона установят экраны отсчета времени до прибытия автобусов
Сенсорные панели будут двусторонними. С одной стороны они будут транслировать рекламу, а с другой – показывать информацию о маршрутах общественного транспорта и время его прибытия. Панели, которые чиновники транспортного комитета называют "айфонами", установят этим летом на улицах, прилегающих к Центральному стадиону. Пока в планах тестирование шести экранов. На удаленных от центра остановках поставят электронную строку, которая также будет сообщать о времени прибытия автобусов, сообщил порталу Е1 глава транспортного комитета мэрии Игорь Федотов.
|
04 апреля
, 20 просмотров
04 апреля
, 12 просмотров
|
|
|
|
|
|
|АРХИВ НОВОСТЕЙ
|
|АПРЕЛЬ 2017
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|
|
|
Число проголосовавших: 10
04 апреля