В Екатеринбурге цены на вторичном рынке снова пошли вниз

Другие новости за 04 апреля 2017

Турция лидирует у свердловчан среди направлений летнего отдыха В прошлом сезоне такие направления, как Кипр, Болгария и Греция, показали большой спрос, потому что отсутствовала Турция в период летнего сезона.

Кредитные карты стали самым популярным кредитным продуктом у россиян Об этом сообщило Объединенное кредитное бюро.

Использование временной прописки для зачисления детей в первые классы следует признать незаконным - считает уполномоченный по правам ребёнка Детский омбудсмен Свердловской области Игорь Мороков рассказал, что будет добиваться отмены приказов о зачислении в школы обладателей временной прописки.

В Екатеринбурге профессиональный певец переквалифицировался в таксисты и теперь поёт для пассажиров Дмитрий Кадцын завел канал в Интернете и размещает там записи своих дорожных песен.

Роман Павлюченко потерял место в стартовом составе "Урала" Он начнет матч с казанским "Рубином" в четверг на скамейке запасных.

Вторую взлетно-посадочную полосу в аэропорту Кольцово откроют перед чемпионатом мира по футболу Она будет введена в строй к концу этого года.

Войска Центрального военного округа приведены в высшую степень боеготовности - проходит проверка по итогам обучения В пресс-службе ЦВО пояснили, что это контрольная проверка боеготовности по итогам зимнего периода обучения.

Сезон дорожных ремонтов в Екатеринбурге начнется в середине мая Об этом рассказал замглавы горадминистрации по вопросам транспорта и благоустройства Евгений Архипов в эфире телеканала "41 Домашний".

Митинг за возвращение выставки вооружений в Нижний Тагил не состоится 31 марта общественники подали заявку на проведение этой акции в нижнетагильскую мэрию, а сегодня ее отозвали.

Завтра на Вторчермете снова перекроют улицы ради тяжелой техники Военные проведут вторую репетицию Парада Победы.

У Центрального стадиона установят экраны отсчета времени до прибытия автобусов Сенсорные панели будут двусторонними.

На Главпочтамте в Екатеринбурге появилась электронная очередь Сегодня она заработала в центре выдачи и приема посылок.

Евгений Ройзман считает, что чем быстрее закончится история с Русланом Соколовским, тем лучше для Екатеринбурга Сегодня глава города выступил в защиту блогера в Верх-Исетском районном суде.

В Екатеринбурге в апреле будет работать тренировочный лагерь по американскому футболу Тренер и бывший игрок американской Национальной футбольной лиги Билли Элмор и Майкл Хайнс будут заниматься с любителями американского футбола.

Детская железная дорога в ЦПКиО в этом году начнёт работать с мая Торжественное открытие 57-го сезона назначено на первое число.

Больше 80% екатеринбургских предпринимателей устраивает бизнес-климат города Но по сравнению с прошлым годом показатель упал на 7%.

Администрация Екатеринбурга вернулась к теме перераспределения полномочий в сфере наружной рекламы После передачи полномочий по управлению рекламой в городе областному Министерству госимущества поступления в городской бюджет снизились в 4 раза по сравнению с прошлым годом.

Сегодня утром областная психиатрическая больница и жители нескольких улиц остались без света На электросетях в районе Сибирского тракта произошло технологическое нарушение.

Жительница Свердловской области добивается закрытия железнодорожной станции Остановочный пункт на 313 километре под Кушвой не имеет безопасного подхода. Зимой дойти туда можно по железнодорожным путям.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман выступает в Верх-Исетском суде как свидетель защиты по делу блогера Руслана Соколовского Глава города назвал оптимальный, с его точки зрения, исход конфликта: общественное порицание для Соколовского и обязательство со стороны блогера прослушать курс этики и получить высшее образование.

В выходные из-за ремонта закроют движение машин и автобусов по улице Заводской от Нагорной до Татищева Ограничения связаны с проведением работ по реконструкции и строительству улично-дорожной сети, они продлятся с 8 по 9 апреля.

В Нижнем Тагиле бывшего майора милиции подозревают в изнасиловании трех девочек По информации Znak.com, следователи Тагилстроевского отдела СК расследуют уголовное дело в отношении Олега Щ. о действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего.

Житель Кирова собрался пересечь Россию от Владивостока до Севастополя бегом Его путь лежит через Екатеринбург.

В метро Екатеринбурга полицейские проверяют сумки и рюкзаки пассажиров Об этом на своей странице в "Фейсбук" написал екатеринбургский журналист Кирилл Зайцев.

Нападающий "Урала" Роман Павлюченко предпочел бы не доводить до серии пенальти полуфинал Кубка России "Урал" впервые за много лет дошел до этой стадии, в четверг в Екатеринбурге состоится игра с казанским "Рубином".

Член Общественной палаты Екатеринбурга Екатерина Петрова возглавила отделение "Трансперенси Интернешнл" на Урале Международная организация занимается борьбой с коррупцией.

Памятная доска и свечи появились на постаменте монумента основателям города в центре Екатеринбурга Самодельный мемориал соорудили неравнодушные горожане.

Организаторы "Майской прогулки" в Екатеринбурге продлили самый короткий веломаршрут Планировалось, что семьи с маленькими детьми проедут 4 километра.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сегодня выступит на судебном процессе по делу блогера Руслана Соколовского Глава города будет свидетелем со стороны защиты.

Полицейские задержали мужчин, которые в Екатеринбурге убили одного таксиста и ранили другого Убийство произошло в ночь с 9 на 10 февраля.

В июле в Екатеринбурге начнут тестировать повременные тарифы на проезд в общественном транспорте Испытания проведут в фокус-группах.

Евгений Куйвашев отложил приватизацию недостроенной телебашни Накануне глава региона отменил постановление о приватизации, сообщили "РБК-Екатеринбург" в Министерстве по управлению госимуществом.

Баскетбольный матч в ДИВСе накануне начался с минуты молчания В день теракта в Санкт-Петербурге местный клуб "Урал" в Екатеринбурге принимал петербургскую команду "Зенит", о взрыве в метро стало известно, когда спортсмены готовились к игре.

Президенту Владимиру Путину вновь предложили лично заняться проблемами жителей Свердловской области На этот раз о делах жителей города Березовского президенту рассказал журналист Сергей Стуков.

Свердловские дальнобойщики, как и обещали на митинге 27 марта, начали бессрочную забастовку Акция проходит на парковке возле АЗС "Лукойл", расположенной по ЕКАД между Верхней Пышмой и Березовским.

Жители Екатеринбурга накануне почтили память жертв теракта в метро Санкт-Петербурга Вечером несколько десятков человек возложили цветы и зажгли свечи у бюста Петра Первого на Плотинке.