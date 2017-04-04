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16:28, 04 апреля 2017
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В Екатеринбурге цены на вторичном рынке снова пошли вниз
В январе и феврале был рост, а в марте квадратный метр начал дешеветь. Это данные сайта по подбору недвижимости N1.RU. В марте "квадрат" стоил 70 000 рублей, за месяц эта цифра снизилась на 0,7%, - рассказала руководитель пресс-службы сайта Анастасия Гринёва Слушать
Больше всего цены на вторичном рынке снизились в Вокзальном районе – на 6,5%. Вероятно, цены на старый жилой фонд там снижаются за счет роста числа предложений со стороны строящихся жилых комплексов, которые находятся в разной степени готовности, - считает руководитель проекта N1.RU в Екатеринбурге Оксана Сидлецкая.
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04 апреля
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04 апреля
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04 апреля