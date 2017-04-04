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16:29, 04 апреля 2017
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Митинг за возвращение выставки вооружений в Нижний Тагил не состоится
31 марта общественники подали заявку на проведение этой акции в нижнетагильскую мэрию, а сегодня ее отозвали. Инициатор акции, руководитель проекта "Танкопедия" Алексей Хлопотов пояснил, что отказался от идеи митинга после встречи с руководителем аппарата мэрии Андреем Лендой. "Мы пришли к выводу, что криками тут не поможешь" - сказал Хлопотов изданию "Коммерсант-Урал". По его словам, сегодня мэр Нижнего Тагила Сергей Носов будет обсуждать сохранение выставки в городе на совете по развитию моногородов в Госдуме. О переносе выставки Russian Arms Expo с нижнетагильского полигона "Старатель" в подмосковный парк "Патриот" 21 марта сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
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04 апреля
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04 апреля