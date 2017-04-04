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16:33, 04 апреля 2017
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Сезон дорожных ремонтов в Екатеринбурге начнется в середине мая
Об этом рассказал замглавы горадминистрации по вопросам транспорта и благоустройства Евгений Архипов в эфире телеканала "41 Домашний". На дорожные ремонты зарезервировано более полутора миллиардов рублей. В этом году в Екатеринбурге отремонтируют 49 участков улиц, в основном на маршрутах чемпионата мира по футболу 2018 года. Среди прочих отремонтируют участок проспекта Ленина от улицы Московской до улицы 8 Марта, улицы Радищева, Серафимы Дерябиной, Репина, Объездную автодорогу. Дорожную разметку также начнут восстанавливать в середине мая, добавил Архипов.
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04 апреля
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04 апреля
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