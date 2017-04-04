Вторую взлетно-посадочную полосу в аэропорту Кольцово откроют перед чемпионатом мира по футболу
Она будет введена в строй к концу этого года. Пропускная способность аэродрома после этого увеличится до 28 взлетов и посадок в час. Аэропорт сможет принимать и выпускать самолеты каждые две минуты. Для стоянки самолетов появится 20 дополнительных мест. При этом в УК "Аэропорты регионов" подчеркивают, что Кольцово был готов к обслуживанию чемпионата мира с момента принятия решения о ЧМ в Екатеринбурге.