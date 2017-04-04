Роман Павлюченко потерял место в стартовом составе "Урала"
Он начнет матч с казанским "Рубином" в четверг на скамейке запасных. Об этом заявил главный тренер "Урала" Александр Тарханов. По словам тренера, основным нападающим сейчас является Владимир Ильин, который хорошо проявил себя в последних играх. Ильин забил три гола в пяти матчах. А Павлюченко восстанавливается после травмы. Роман Павлюченко – один из самых известных футболистов России. Матч полуфинала Кубка России "Урал"-"Рубин" пройдет на "СКБ-Банк Арене" 6 апреля, начало встречи в 19:00, пишет Znak.com.