В Екатеринбурге профессиональный певец переквалифицировался в таксисты и теперь поёт для пассажиров
Дмитрий Кадцын завел канал в Интернете и размещает там записи своих дорожных песен. Год назад он ушел со сцены и начал подрабатывать в такси. Чтобы не бросать вокал, он начал петь для пассажиров. В его репертуаре разные песни: от популярных до оперных арий. Выбор композиции зависит от пассажира. Запись одного из выступлений публикует портал Е1 Слушать По словам Дмитрия Кадцына, пассажиры реагируют на его пение в основном восторженно. Девушки при первых звуках песни пытаются убежать, а потом слушают и аплодируют.