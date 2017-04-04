Использование временной прописки для зачисления детей в первые классы следует признать незаконным - считает уполномоченный по правам ребёнка
Детский омбудсмен Свердловской области Игорь Мороков рассказал, что будет добиваться отмены приказов о зачислении в школы обладателей временной прописки Слушать Во многих школах Екатеринбурга в этом году половину мест заняли первоклассники с так называемой фиктивной пропиской. Из-за этого многие дети не попали в учебные учреждения рядом с домом. Прокуратура проводит проверку, в надзорном ведомстве пригрозили уголовными делами хозяевам квартир рядом с престижными школами, которые торгуют фиктивными прописками.