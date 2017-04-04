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18:57, 04 апреля 2017
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Кредитные карты стали самым популярным кредитным продуктом у россиян
Об этом сообщило Объединенное кредитное бюро. По его данным, "пластик" есть у 70% всех заёмщиков. Если исходить из количества выданных кредитных продуктов, то карточки действительно на первом месте, но по объему в лидерах - ипотека, - рассказал управляющий уральским филиалом ВТБ24 Сергей Кульпин Слушать
В СКБ-банке по объемам лидирует кредит наличными, но он также связан с использованием карт, - рассказал начальник управления рекламы и PR банка Андрей Ермоленко Слушать
Кредиты наличными, по данным ОКБ, есть у 54% заёмщиков. Ипотеку взяли около 3 миллионов человек. А автокредитами воспользовались 1,2 миллиона россиян – это 3% от всех заёмщиков, пишет "Российская газета".
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04 апреля
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04 апреля
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04 апреля