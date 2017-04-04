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18:58, 04 апреля 2017
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Турция лидирует у свердловчан среди направлений летнего отдыха
В прошлом сезоне такие направления, как Кипр, Болгария и Греция, показали большой спрос, потому что отсутствовала Турция в период летнего сезона, об этом Накануне.RU сообщил исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. Сейчас по данному направлению поставлено колоссальное количество рейсов из Кольцово: около 8 авиакомпаний осуществляют полеты. Кроме Турции максимальный результат покажет Болгария, спрос на нее вырос на 25% к прошлому году. Сохранят объемы Греция и, возможно, даже будет увеличение спроса по Кипру, сказал Мальцев. Кроме того, растет интерес к Хорватии и Израилю. Отметим, по данным Ассоциации туроператоров России, в этом году раннее бронирование курортов Греции, Кипра и Болгарии бьет все рекорды.
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04 апреля
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04 апреля
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04 апреля