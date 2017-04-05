, 112 просмотров Полиция Екатеринбурга нашла поджигателя автомобиля Kia Rio на Вторчермете Напомним, машина полностью сгорела рано утром в воскресенье на улице Умельцев. Также от огня пострадал и стоявший рядом Ford Focus. Оперативникам удалось установить личность поджигателя. Задержанный 44-летний мужчина пояснил, что у него произошёл конфликт с его знакомой, и он поджег ее автомобиль, - рассказали порталу Е1 в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. Подозреваемый полностью признал вину. Заведено уголовное дело. Мужчина отпущен под подписку о невыезде. Добавим, минувшей ночью на ВИЗе также сожгли Audi A8. Владелец машины написал заявление в полицию.