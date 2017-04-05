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В Екатеринбурге начали набирать волонтеров для помощи в День победы

Они будут сопровождать Парад Победы и акцию "Бессмертный полк", раздавать георгиевские ленточки и памятки о их правильном использовании. Кроме того, необходима помощь добровольцев для благоустройства мемориалов. Для сопровождения Парадов Победы в Москве и Севастополе выберут лучших волонтеров, от нашего региона туда поедут 3-4 человека, рассказал порталу Е1 координатор волонтерского движения Антон Мануйлов. В местных мероприятиях смогут принять участие все желающие. Заявки о желании стать волонтером будут собирать до 16 апреля, заполнить анкету можно на сайте Волонтерыроссии.рф.