, 85 просмотров На Урале за год стало на треть больше "умных" устройств Слушать В этом оборудовании используются SIM-карты - счетчики и приборы обмениваются данными по интернету. За счет внедрения таких "умных" аппаратов предприятия всё чаще переводят бизнес-процессы на автономный режим. Тренд по использованию "интернета вещей" набирает всю большую популярность в нашем регионе и имеет большой потенциал для развития. Sim-карты передают показания с общедомовых приборов учета, используются в банковских терминалах, телемедицине, отслеживают передвижение транспорта, - рассказала пресс-секретарь компании "Мегафон" на Урале Светлана ЕмельяноваВ Испании SIM-карты управляют уличным освещением, которое тускнеет при пустых улицах, а "умные" мусорные контейнеры посылают сигнал при переполнении – это позволило сократить на 25% расходы по этим статьям бюджета. Сан-Паулу и Пекин до 50% уменьшили утечки воды, поместив "умные" датчики в насосы и водопровод.