, 178 просмотров Свердловское правительство рассматривает заявку на проведение митинга против терроризма в Екатеринбурге Слушать Заявку подала Общественная палата области, она собиралась провести акцию в честь Дня Космонавтики, но в итоге изменила тему мероприятия, - рассказал директор Департамента информационной политики губернатора Александр ИвановОтметим, что председатель Общественной палаты Станислав Набойченко заявил Znak.com, что не знает о предстоящем митинге, по его данным, Палата не планировала акций на ближайшее время. Напомним, по данным газеты "Коммерсантъ", администрация президента инициировала проведение всероссийской акции "Вместе против террора" 8 апреля.