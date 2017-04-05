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Акция в честь Дня Космонавтики в Екатеринбурге всё-таки состоится в календарный праздник – 12 апреля

По традиции в Историческом сквере Екатеринбурга администрация города устроит праздник, на который соберутся несколько тысяч участников. Студенты, школьники и волонтеры смогут пострелять в лазерном тире, осмотреть передвижную выставку музея ВДВ. Здесь же состоятся показательные выступления клуба служебного собаководства, а танцующий оркестр "Уралбэнд" покажет несколько номеров. Кульминацией праздника станет залп из 12 ракет с береговой линии Исети, их выпустят в полдень, сообщает пресс-служба городской администрации.