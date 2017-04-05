, 69 просмотров В Верхней Пышме уволили оператора аттракциона, из-за которого женщина с 3-летним ребенком просидели на колесе обозрения час Слушать Решение было принято после прокурорской проверки. И.о.директора компании, которая владеет аттракционом, был объявлен выговор, - рассказала старший помощник прокурора Свердловской области Марина КанатоваИстория произошла в Верхней Пышме вечером 11 марта. Жительница Среднеуральска с ребенком катались на колесе обозрения. Но оператор остановил аттракцион и ушёл. Кабинка колеса находилась на высоте и женщина не могла спуститься.