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Зарубежных товаров на полках российских магазинов становится всё меньше

По итогам 2016 года Минпромторг зарегистрировал рекордно низкую долю импорта в этом тысячелетии. Он составил 23% от ассортимента российских гастрономов. В некоторых нишах доля товаров отечественного производства достигла 95–100%, приводят "Известия" данные министерства. Снижение доли импортных товаров на полках подтверждают ритейлеры. В X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") говорят, что сейчас доля отечественной продукции в ассортименте магазинов сетей группы превышает 90% ассортимента, а в ряде категорий достигла 100%. Увеличить долю отечественных товаров сегодня позволяют программы поддержки и регулярные торгово-закупочные сессии сетей, отмечают ритейлеры. Наибольший рост отметили на продукты, которые попали под эмбарго: сыры, мясо-молочные продукты, овощи. Большей популярностью пользуются фермерские товары. Как отмечают эксперты, снижению доли импорта способствовало и снижение платежеспособного спроса.