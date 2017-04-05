, 349 просмотров В Свердловской области из-за антисанитарии закрыли школу Филиал школы №1 города Михайловска не работает из-за нарушений, выявленных Роспотребнадзором. Школа опечатана по требованию суда, куда обратились сотрудники ведомства, пишет URA.RU. Филиал посещали 40 детей, их на автобусе возят заниматься в основном отделении учреждения. В закрытой школе пол спортзала имел множество дефектов покрытия, на территории школы не было освещения, были нарушения и в учебных кабинетах, сообщает пресс-служба Управления судебных приставов области.